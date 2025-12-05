Los destinos preferidos por los vallisoletanos para viajar en el puente de diciembre

Prima «salir desde casa». La comodidad de llegar en apenas veinte minutos en coche o autobús desde la capital hasta el aeropuerto y el hecho ... de que los trámites sean más ágiles y menos tediosos que en terminales más grandes como Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Porque si hay algo que les gusta -y cada vez más- a los vallisoletanos, además de aprovechar un buen puente para «descansar o conocer», es hacerlo lo más cerca posible del domicilio en cuestión. En este caso, el aeropuerto de Villanubla.

Así lo revela el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Valladolid, Miguel Íncera, quien también admite que pese a que este puente de la Constitución «es más corto de lo habitual», la respuesta de la ciudadanía ha sido «muy buena». «Ha habido que hacer unos ajustes, pero siempre tienen mejor acogida y más demanda los vuelos que salen desde casa; es una maravilla porque en poco tiempo estás en el aeropuerto, las gestiones y facturaciones son más rápidas...», apunta el portavoz del colectivo, al tiempo que avanza que los tres vuelos especiales programados para estos días al extranjero desde el aeródromo vallisoletano «están llenos».

El primero, con destino la ciudad turca de Estambul, partió este mismo jueves. «Siempre funciona muy bien, llama mucho la atención porque es el puente entre dos continentes y es buena tanto para repetir visita como para conocerla», valora. Los otros dos vuelos están previstos para este viernes día 5 hacia Praga y Berlín, «dos destinos de mercadillos navideños». «Son sitios muy chulos para estos días, siempre gusta mucho por estas fechas acudir a lugares con ambientes navideños y, mientras Berlín es una ciudad con más vida y más vibrante, Praga es más histórica y tiene más ascendencia en el tema de mercadillos», explica Íncera.

Pero no queda ahí. Los vallisoletanos también se han decantado de cara a este puente de diciembre por huir del frío y hacer una escapada a Gran Canaria y Tenerife. Asimismo, estos días, al ser un puente de tres días, han sido muchos los que han optado por no salir de la Península y cerrar visitas a ciudades navideñas por excelencia como Vigo, Málaga o incluso Madrid. «La iluminación siempre es un atractivo y al ser un puente corto, las escapadas a estos destinos, que están relativamente cerca, funcionan muy bien», apostilla.

Ya programados para 2026

A todo ello, además, cabe añadir una conexión desde Villanubla recuperada hace poco más de un mes: Barcelona. La compañía Vueling conecta la provincia con El Prat desde finales de octubre y su retorno ha tenido una buena acogida. «Es una maravilla, está habiendo mucho movimiento», continúa Íncera, mientras anticipa que ya miran hacia el próximo año de cara a la programación de vuelos.

Sin ir más lejos, ya tienen «tres o cuatro» trayectos concretados a Egipto para 2026, e incluso uno para 2027, y ya hay programado un vuelo a Pisa-Florencia para Semana Santa. «Con el Black Friday, cada vez más gente aprovecha estas fechas, con ofertas buenas, para programar las salidas para el próximo año», sentencia el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Valladolid.