Repostar en el puente será más barato que en 2024 pero más caro que en muchos festivos de 2025

No cae del todo mal el puente de la Constitución este año. Tres días de descanso seguidos, un fin de semana largo, y menos es ... nada. Tiempo para una escapada sí que hay, para coger el coche y lo que supone. Lo primero y lo más importante es parar por la gasolinera antes de salir y, al menos en comparación con 2024, los vallisoletanos se ahorrarán algunos euros al pasar por la estación de servicio. Es la clave principal, también que habrá menos ahorro si se compara con el resto de los festivos que se han juntado a algún fin de semana en 2025. Salvando el caso de la gasolina y en un momento concreto, Semana Santa (que para algunos quizá coincidió también con el festivo de Villalar), la de este puente será la escapada más cara del año para los vallisoletanos. Al menos cuando haya que llenar el depósito.

Ahora mismo, los letreros de las estaciones de servicio establecen precios de 1,452 euros el litro para la gasolina y de 1,411 euros el litro para el diésel. Si se toma como referencia un depósito estándar de 55 litros, los precios totales para rellenar el combustible ascienden hasta los 79,86 euros en el primer caso y los 77,60 en el segundo. El precio de la gasolina casi supone el mínimo de 2025, que se alcanzó en octubre con 1,450 euros el litro. Un poco menos que ahora. Más ahorro al comparar la situación con la de hace un año, cuando el depósito de gasolina suponía 82,44 euros al bolsillo y el de diésel 77,61 euros, prácticamente lo mismo que ahora.

La capital se sitúa como uno de los territorios más baratos de la comunidad para repostar este puente

Repostar en las gasolineras ha sido algo más estable en 2025, a diferencia de años anteriores, cuando se vivieron grandes contrastes entre los picos más altos y los más bajos. Este año, la situación es más fácil de explicar. Los mayores picos fueron en enero y febrero, desde cuando el precio no ha hecho más que bajar, con un leve repunte en junio al que se ha sucedido una situación estable que ha alcanzado hasta noviembre, cuando ha sufrido un ligero incremento. Los precios suelen vivir una variación cíclica que el año pasado, por no ir mucho más atrás, se tradujeron en que el incremento se produjo en el primer cuatrimestre del año, para descender y aumentar levemente a finales de año.

Ese crecimiento final empalmó con el inicio de 2025, cuando continuó para después descender y comenzar a elevarse ligeramente en los últimos días. Todo esto también consigue que el precio de repostar en Valladolid sea más bajo que hace justo un año y que la situación presente tampoco se traduzca en los costes más altos del periodo actual. No obstante, la evolución del precio sobre los carburantes también muestra que el de la Constitución mantendrá precios más elevados que por ejemplo los festivos vallisoletanos de mayo (Día del Trabajador y San Pedro Regalado), agosto (Asunción de la Virgen), septiembre (Virgen de San Lorenzo) y octubre (Día de la Hispanidad), y una situación similar en noviembre (Todos los Santos). Lo notarán especialmente los conductores de vehículos diésel, pues para gasolina no hay mucha variación.

En cualquier caso, los vallisoletanos también pueden decidir ahorrar por su propia cuenta. Todo depende de la gasolinera en la que se decida repostar, ya que los letreros luminosos pueden mostrar diferentes precios según la estación de servicio seleccionada. La diferencia en el bolsillo se nota bastante en estos casos, con hasta 17 euros de ahorro entre los surtidores más caros y más baratos de la capital. En el caso de las estaciones 'low cost', el precio de un depósito de gasolina es de 73,09 euros, mientras que para el diésel es de 70,89 euros. Ahora, la diferencia. La cuantía en la más cara de la ciudad asciende a los 87,94 euros para la gasolina, con el mismo precio para el diésel. Así que la decisión se traduce en 17 y catorce euros de ahorro.

Por provincias

También hay diferencias por territorios, donde Valladolid es la segunda capital de provincia más barata para repostar diésel, solo por detrás de Salamanca; mientras que en el caso de la gasolina se sitúa como la quinta más cara, por detrás de Salamanca, Burgos, León y Segovia. Las listas de precios las lideran Burgos en el último caso y Salamanca en el primero, mientras que los combustibles más baratos para rellenar el depósito están en las ciudades de Zamora y Soria. En cualquier caso, Valladolid se encuentra por debajo de la media de todas las estaciones de servicio de Castilla y León, que se sitúa en 1,487 euros el litro para la gasolina y en 1,465 euros el litro para el diésel.

Además, el precio en la ciudad se desplomó durante este año, cuando ha alcanzado su precio mínimo en los últimos cuatro años. En cualquier caso, Valladolid cerrará el año con los combustibles más bajos desde 2022, cuando se produjeron grandes picos, superando los dos euros por litro en algunas ocasiones, a consecuencia de la invasión de Ucrania. Desde entonces, la evolución ha adquirido una senda descendente que por el momento se mantiene este año, si bien la gráfica muestra una estabilización, con 2025 como el año donde menos ha disminuido el precio, si bien no se pierde esta tendencia.