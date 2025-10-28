El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comienza el partido en Tordesillas
Varias personas acceden a la primera aeronave de la compañía que partía desde Vllanubla hasta El Prat, este martes. Rodrigo Jiménez

Valladolid recupera el vuelo a Barcelona con 275 pasajeros: «Me supone más ahorro y menos tiempo de viaje»

Vueling, que dejó de operar en mayo de 2024 en el aeropuerto local, ha retomado este martes la ruta que une la provincia con El Prat con una buena acogida entre los pasajeros, que celebran el retorno

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 19:27

Comenta

Vueling ya surca de nuevo los cielos de Valladolid. A las 14:55 horas de este martes despegaba desde el aeropuerto de Villanubla el primer ... avión con destino a Barcelona de la aerolínea catalana, casi un año y medio después de que cesaran sus operaciones en este mismo aeródromo a finales de mayo de 2024 tras más de una década de explotación. Con un total de 137 pasajeros a bordo de un Airbus 320 con capacidad para 180 y, por ende, con una ocupación del 76% de las plazas, la compañía retomaba así la conexión con la ciudad condal, ocupando el lugar que dejó Ryanair el pasado mes de marzo tras una batalla con AENA por las tasas aeroportuarias, que dejó sin esta ruta a cientos de pasajeros que la utilizaban semanalmente y una caída de usuarios de más del 60%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  6. 6 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid recupera el vuelo a Barcelona con 275 pasajeros: «Me supone más ahorro y menos tiempo de viaje»

Valladolid recupera el vuelo a Barcelona con 275 pasajeros: «Me supone más ahorro y menos tiempo de viaje»