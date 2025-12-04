Tráfico prevé 627.000 desplazamientos en Castilla y León durante el puente de la Constitución El dispositivo especial de tráfico, que comienza este viernes a las 15:00 horas, se prolonga hasta la medianoche del lunes por el traslado de la festividad de La Inmaculada

Tráfico en la A-62 a la altura de la localidad vallisoletana de Simancas durante un puente de la Constitución anterior.

E. N. Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:50

La Dirección General de Tráfico prevé que se produzcan cerca de 627.000 desplazamientos en Castilla y León durante el puente de la Constitución y La Inmaculada, por lo que establece un dispositivo especial de tráfico que comenzará este viernes a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del lunes.

Según la Dirección General de Tráfico, durante estos días se producirán 5,7 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera en toda España, el 11% de ellos en Castilla y León, y afectarán a las vías cuyo destino sean segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña.

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico para estos días contemplan que los mayores incrementos de circulación se producirán tanto la tarde del viernes, especialmente entre las 17 y las 22 horas, como en la mañana del viernes 6, desde las 10 hasta las dos. Ese día, al ser festivo, también se producirán trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y de esparcimiento cercanas a núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Autopistas y autovías

El domingo 7 se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Ya el lunes 8, desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías, para con posterioridad ir trasladándose estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.