El termómetro marcaba cero grados a media mañana de este lunes en la avenida de Salamanca. Carlos Espeso

Valladolid

La previsión del tiempo para el puente de diciembre: subida de las temperaturas y baja probabilidad de lluvias

La inestabilidad, con frío y agua, protagonizará el inicio de la semana para dejar un final en el que, a lo sumo, se esperan precipitaciones débiles

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:49

El paso de «sucesivos frentes atlánticos asociados a profundas borrascas atlánticas», que barrerán la península de oeste a este, dejarán un comienzo de semana, y ... de diciembre, marcado por la inestabilidad en el que el frío y las precipitaciones protagonizarán los primeros días para dar paso a un cambio del panorama meteorológico, a partir del viernes y de cara al minipuente de la Inmaculada (solo el lunes, día 8, es festivo), cuando se espera una notable subida de las temperaturas y cuando el riesgo de precipitaciones se reducirá al mínimo. ¿Lloverá durante las jornadas festivas del 6 al 8? Es probable que no y de hacerlo se esperan, en principio, «precipitaciones débiles y ocasionales», tal y como apunta el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Manuel Mora.

