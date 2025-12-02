La previsión del tiempo para el puente de diciembre: subida de las temperaturas y baja probabilidad de lluvias

El paso de «sucesivos frentes atlánticos asociados a profundas borrascas atlánticas», que barrerán la península de oeste a este, dejarán un comienzo de semana, y ... de diciembre, marcado por la inestabilidad en el que el frío y las precipitaciones protagonizarán los primeros días para dar paso a un cambio del panorama meteorológico, a partir del viernes y de cara al minipuente de la Inmaculada (solo el lunes, día 8, es festivo), cuando se espera una notable subida de las temperaturas y cuando el riesgo de precipitaciones se reducirá al mínimo. ¿Lloverá durante las jornadas festivas del 6 al 8? Es probable que no y de hacerlo se esperan, en principio, «precipitaciones débiles y ocasionales», tal y como apunta el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Manuel Mora.

De manera que el frío, con heladas matutinas, continuará la senda del gélido final del mes de noviembre hasta el próximo miércoles, con el mercurio anclado en torno a los cero grados por las mañanas y con máximas que rondarán los diez, es decir, lo habitual para la época. Después, el jueves y el viernes, subirán las mínimas. Y a partir del fin de semana, coincidiendo con el puente, se dispararán tanto las mínimas, que rondaran los cinco grados e, incluso, los superaran con creces en algunas jornadas; y también subirán las máximas hasta rozar los quince grados.

Y en cuanto a las lluvias, esa sucesión de frentes dejarán precipitaciones moderadas, aunque puntualmente pueden ser en forma de tormentas, sobre todo, el martes y el jueves. Después cae a la probabilidad de precipitaciones y, de producirse, serían débiles en Valladolid.

Así que las previsiones para las jornadas festivas con las que concluirá la presente semana y arrancará la próxima son razonablemente halagüeñas para Valladolid con esas mínimas muy suaves y esas máximas más que elevadas para una época, como es el inicio de diciembre, en el que se esperan mínimas de 1,4 grados y máximas de 8,7 de media.

La previsión por días

Esta es la previsión del tiempo, facilitada por la Aemet, para los próximos días en Valladolid:

-Este martes, día 2, se esperan «cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias de madrugada y al final del día», con vientos moderados del oeste y temperaturas habituales para la época: 10 grados de máxima y 3 de mínima, según apunta el meteorólogo Manuel Mora, quien explica que en esta jornada comenzará el paso de esa sucesión de frentes atlánticos.

-El miércoles, día 3, será una jornada de transición, «con probabilidad de brumas y nieblas matinales y predominio de cielos nubosos» y una posibilidad muy baja de que se produzcan precipitaciones. Serían, en cualquier caso, débiles y esporádicas. Durante esa jornada continuarán los vientos del suroeste de flojos a moderados y las temperaturas apenas sufrirán cambios, con máximas de nueve grados y mínimas en descenso rozando la helada.

-El jueves, día 4, llegará un nuevo frente que dejará lluvias más persistentes, puntualmente en forma de tormenta. El viento del oeste y del suroeste continuará soplando de forma moderada con rachas que puntualmente pueden más intensas. Suben las mínimas, que rondarán los cinco grados, y las máximas se mantienen en torno a los diez.

-El viernes, día 5, tiende a «disminuir la inestabilidad», con una probabilidad muy baja de precipitaciones y temperaturas estables, ya sin heladas, que oscilarán de nuevo entre los cuatro de mínima y los diez de máxima.

-El sábado, día 6 (jornada festiva de la Constitución), se esperan de nuevo vientos moderados del suroeste y una subida de las temperaturas que se situarán ente los ocho grados de mínima y unos más que suaves quince de máxima. ¿Y lloverá? Pues la «incertidumbre aún es elevada» en este sentido, reconoce Manuel Mora, quien avanza que «la probabilidad de precipitaciones tanto para el sábado como el domingo es baja y serán débiles y ocasionales».

-El domingo, día 7, se espera una situación similar, con mínimas de seis grados y máximas de catorce y, de nuevo, con vientos moderados del suroeste. La probabilidad de lluvias desciende aún más.

-Y para el próximo lunes, día 8 (jornada festiva de la Inmaculada), se mantienen las temperaturas suaves, entre los seis y los trece grados, y no se esperan precipitaciones.