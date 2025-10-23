El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miguel Asensio en el exterior de su establecimiento situado en la esquina de las calles Estación y Padre Claret. Carlos Espeso

Valladolid

Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret

«Lo hemos pasado muy mal y esta sentencia nos da cierta tranquilidad emocional porque se ha hecho justicia», destaca aliviado Miguel Asensio

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:48

Comenta

«Al menos se reconoce que la obra perjudicó a nuestro negocio; aunque el importe de la indemnización es menor que las pérdidas que sufrimos, ... nos da una tranquilidad emocional al confirmarse que teníamos razón», destaca aliviado el hostelero Miguel Asensio. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 ha estimado parcialmente el recurso presentado por el propietario del bar Mini Circular Burger contra la resolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que el pasado mes de abril denegó resarcir al empresario por los daños económicos que le causó la construcción del túnel peatonal y ciclista que une bajo las vías el Mercado de Delicias con la calle Estación a la altura de Padre Claret, esquina en la que se ubica su establecimiento.

