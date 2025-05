Rechazan indemnizar a un hostelero por las «pérdidas» que le ocasionó la obra del túnel de Padre Claret

Quiere el hostelero Miguel Asensio que su disgusto conste en acta. Hacerlo público. Ya le han comunicado en Alta Velocidad que si quiere continuar con ... la reclamación, lo haga por la vía judicial. «Estamos ahogados de deudas; un bar tan pequeñito como el nuestro contra una empresa pública tan grande como ellos, ¿cómo vamos a competir en un juicio con los costes que conlleva?», se pregunta. La sociedad que gestiona las obras de integración ferroviaria en la ciudad ha desestimado indemnizar al propietario del bar Mini Circular Burger, situado en la esquina de la calle Estación con Padre Claret, por las «pérdidas» que la obra del túnel que une el Mercado de Delicias con este punto ha ocasionado en su negocio.

El pasado 26 de julio, este empresario enviaba una carta al ente formado por el Gobierno central, el Ayuntamiento y la Junta en la que les informaba del perjuicio económico que esta intervención para la construcción del paso inferior le ha causado. «La instalación de la valla en toda la acera que linda con el bar, los ruidos y lo poco apetecible de estar en un establecimiento de hostelería con esas molestias ha dado lugar a una merma muy considerable de clientes», explicaba.

Acompañaba el texto con un desglose de las liquidaciones del IVA enviadas a la Agencia Tributaria. En ese estadillo, aportaba dos cifras: las cajas que hizo entre julio de 2022 y junio de 2023 y lo facturado entre julio del 2023 y junio del 2024, periodo este último en el que el bar estuvo asediado por el tajo. La diferencia, siempre según sus cálculos, 8.936,89 euros, cantidad resultante de la resta entre los 37.324,97 del primer periodo y los 28.388,08 del segundo.

Esa caída en las ventas del establecimiento conllevaron, además, según subrayaba, pagos pendientes a la Tesorería de la Seguridad Social o de las cuotas de autónomos de él y de su mujer, entre otras obligaciones que no pudo atender en plazo ante la debilidad de su situación financiera.

La resolución le ha llegado este pasado 15 de abril. Desestiman su reclamación. En el informe, firmado por una abogada contratada por Alta Velocidad, se reconoce, según los datos que aportó el director de la obra, que el local estuvo sometido a un acotado con vallas por necesidades de la intervención urbanística, pero se asegura que «en ningún caso se dificultó el acceso de peatones al negocio o se impidió el normal funcionamiento del establecimiento». Posteriormente, sí se admite que entre el 3 de agosto de 2023 hasta el 27 de junio de 2024 la «visibilidad del negocio desde el exterior fue muy reducida, pues estuvo instalada una valla opaca de obra».

También reconoce que «en días y momentos concretos de este periodo existieron molestias objetivas, como ruido de maquinaria y polvo» y que desde el arranque de las obras al bar se le retiró la autorización para instalar la terraza, «pues de haberla mantenido se habría dificultado sobremanera el tránsito de peatones».

A pesar de esta descripción, que parece avalar que Asensio y su mujer, no pudieron trabajar con normalidad durante diez meses, Alta Velocidad considera que no se ha acreditado que haya habido un daño efectivo al no haber disminuido los rendimientos del negocio en comparación con periodos anteriores. «Si la caja ha disminuido, pero los gastos lo hacen en la misma proporción, los rendimientos del negocio no varían», se lee en el informe.

El documento añade que tras comprobar las liquidaciones del IRPF de los años 2021 a 2023 no se ha acreditado la disminución del rendimiento. «Al contrario: en el año 2023, en el que el negocio estuvo afectado por las obras durante la mitad del periodo, los rendimientos fueron superiores a los de ejercicios anteriores», se destaca.

Asensio muestra su indignación ante estos argumentos. «Para ellos no se demuestra que hayamos perdido y consideran que puede ser por otras causas; es más, dicen también que aunque hayamos tenido menos ingresos si también hemos tenido menos gastos, pues tampoco pasa nada con eso. ¡Pero hombre, no es lo mismo tener 400 euros de ingresos al mes que tener 100 para poder pagar los autónomos, la luz, los seguros, la renta, que son gastos fijos!», apunta el empresario. Respecto al argumento de la mejora de rendimientos, el hostelero recuerda que los años 2020 y 2021 fueron «muy duros» con la pandemia, mientras que en el siguiente ejercicio sufrieron las obras y los cortes por el túnel de Panaderos, con lo que, a poco, se mejoraron algo los resultados.

«Hemos tenido que estar viviendo parte de esos meses con la ayuda de la familia y aguantando, porque pensamos que mejoraríamos algo si nos concedían una compensación que ellos mismos nos animaron a presentar, pero la empatía de esta gente es nula», recalca. Miguel Asensio y su esposa meten en el bar «14 horas al día». «Vendemos para vivir, pero tenemos unas deudas contraídas; la gente no pasa casi por el túnel, creo que vamos a aguantar este verano y luego cuando llegue el invierno, que es mucho más duro, tendremos que dejarlo, buscar otro sitio y marcharnos de aquí», augura este empresario, quien afirma que tanto él como su mujer han sufrido cuadros de ansiedad y depresión por esta situación.

«Tengo mil vídeos grabados de las máquinas trabajando aquí al lado, lanzándonos por arriba cascotes, polvo y un ruido tan insoportable que hemos tenido que irnos varias veces del bar, porque no aguantábamos aquí dentro», rememora.

Asensio ha recurrido a los asesores más cercanos al alcalde, Jesús Julio Carnero, y asegura que estos le han dicho «que reclame al PSOE que es el que hizo obra». También ha escrito al ministro Puente y aún espera respuesta. «La verdad es que esto es decepcionante, nadie empatiza con nosotros, nadie quiere echar una mano y el corporativismo de los políticos es extremo», lamenta.