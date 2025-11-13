El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cabalgaza de Papá Noel. Álex López

La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid

La comitiva que llega directamente desde Laponia aterrizará en cinco ciudades de Castilla y León durante esta Navidad

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:44

Comenta

Ya se conoce la fecha exacta en la que la popular cabalgata de Papá Noel, conocida como 'Cabalgaza' pasará por Valladolid y será el sábado 13 de diciembre. Una cita para el disfrute de los más pequeños, pero también de los mayores con la Navidad en el horizonte.

Noticias relacionadas

Portugalete y la Plaza Mayor comienzan a engalanarse con las luces de Navidad

Portugalete y la Plaza Mayor comienzan a engalanarse con las luces de Navidad

Las luces de Navidad asoman con la instalación de más de 21 kilómetros de cableado

Las luces de Navidad asoman con la instalación de más de 21 kilómetros de cableado

En total se celebrarán cinco desfiles en Castilla y León llenos de luz, magia e ilusión; comenzando primeramente en la ciudad del Pisuerga; después pasará por Palencia; posteriormente lo hará en León y concluirá con Salamanca y Zamora.

Fechas y ciudades de la 'Cabalgaza'

  • Valladolid: sábado 13 de diciembre.

  • Palencia: domingo 14 de diciembre.

  • León: sábado 20 de diciembre.

  • Salamanca: domingo 21 de diciembre.

  • Zamora: martes 23 de diciembre.

Luces de Navidad en Valladolid

La ciudad ya está preparada para el encendido navideño que tendrá lugar -muy previsiblemente- el jueves 27 de noviembre, justo un día antes del 'Black Friday'. Una tarde-noche que aglomera a una gran multitud expectante por ver la puesta en marcha de la decoración de la Navidad 2025 junto a la música que le acompaña.

Encendido de la iluminación navideña en 2024 (fotos 1 y 2) y en 2023 (foto 3). Carlos Espeso y Rodrigo Jiménez
Imagen principal - Encendido de la iluminación navideña en 2024 (fotos 1 y 2) y en 2023 (foto 3).
Imagen secundaria 1 - Encendido de la iluminación navideña en 2024 (fotos 1 y 2) y en 2023 (foto 3).
Imagen secundaria 2 - Encendido de la iluminación navideña en 2024 (fotos 1 y 2) y en 2023 (foto 3).

Unas luces que continuarán con todos los vallisoletanos, siguiendo el ejemplo de años anteriores, hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2026; aunque por el momento no se ha confirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  3. 3

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  4. 4 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  5. 5

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  6. 6 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  7. 7

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  8. 8

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  9. 9 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid

La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid