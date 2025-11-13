La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid La comitiva que llega directamente desde Laponia aterrizará en cinco ciudades de Castilla y León durante esta Navidad

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:44

Ya se conoce la fecha exacta en la que la popular cabalgata de Papá Noel, conocida como 'Cabalgaza' pasará por Valladolid y será el sábado 13 de diciembre. Una cita para el disfrute de los más pequeños, pero también de los mayores con la Navidad en el horizonte.

En total se celebrarán cinco desfiles en Castilla y León llenos de luz, magia e ilusión; comenzando primeramente en la ciudad del Pisuerga; después pasará por Palencia; posteriormente lo hará en León y concluirá con Salamanca y Zamora.

Fechas y ciudades de la 'Cabalgaza' Valladolid: sábado 13 de diciembre.

Palencia: domingo 14 de diciembre.

León: sábado 20 de diciembre.

Salamanca: domingo 21 de diciembre.

Zamora: martes 23 de diciembre.

Luces de Navidad en Valladolid

La ciudad ya está preparada para el encendido navideño que tendrá lugar -muy previsiblemente- el jueves 27 de noviembre, justo un día antes del 'Black Friday'. Una tarde-noche que aglomera a una gran multitud expectante por ver la puesta en marcha de la decoración de la Navidad 2025 junto a la música que le acompaña.

Encendido de la iluminación navideña en 2024 (fotos 1 y 2) y en 2023 (foto 3). Carlos Espeso y Rodrigo Jiménez

Unas luces que continuarán con todos los vallisoletanos, siguiendo el ejemplo de años anteriores, hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2026; aunque por el momento no se ha confirmado.