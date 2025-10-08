La Navidad asoma con la instalación de más de 21 kilómetros de cableado

Luis Amo Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:47 Comenta Compartir

Ximénez ya se deja ver por la ciudad. Los técnicos de la compañía andaluza encargada de la instalación del alumbrado navideño han comenzado en las últimas horas con los trabajos preliminares a la colocación de guirnaldas, arcos, árboles… La empresa especializada ha comenzado unas tareas visibles aunque poco agradecidas pues realmente es el trabajo que sustenta las luces navideñas, el trabajo que año tras año se monta aproximadamente dos meses antes del encendido oficial y se desmonta hasta un mes después que significan una logística compleja, de mucho cuidado, atención e incluso monótona para los operarios que desplegarán en las próximas semanas más de 21.300 metros de cableado. Se trata de una cifra superior a la extendida la campaña pasada por lo que, aún pendiente de más datos por parte del Ayuntamiento de Valladolid, este año habrá más calles iluminadas.

Son tareas de extender miles de metros de alambre y tendido eléctrico por toda la ciudad con sus correspondientes conexiones y cajas de seguridad conectadas a su vez al alumbrado público de la capital vallisoletana. Una decena de operarios de la Iluminaciones Ximénez proceden desde esta semana a la colocación de alambres anclados a fachadas, balcones, farolas, mástiles y otros elementos de sujeción para extender seguidamente el cableado por casi un centenar de vías públicas (más de 70 calles y unas 20 plazas) aunque no es menos cierto que este número aún está cerrándose con las asociaciones de comerciantes y los propios tenderos de cada zona porque son ellos los que financian una parte de este gasto que les redunda directamente en su negocio de este periodo navideño.

Durante las próximas tres semanas, aproximadamente lo que queda de mes de octubre, los técnicos de esta compañía de alumbrado ornamental serán especialmente visibles por peatones y conductores a múltiples horas porque extenderán el cableado hasta en cuatro puntos de la ciudad dado que son tres las furgonetas con plataformas elevadoras adaptadas a las alturas que les permitan acceder a los correspondientes puntos de anclaje. Unas tareas entre la logística de cablear y la cuestión eléctrica porque todo avanza también por donde entra la corriente eléctrica a las diferentes fases y a través de las cajas de control instaladas para el efecto.

Estos trabajos según confirman desde la compañía serán diurnos y nocturnos con la intención de interferir lo menos posible, sobre todo, en la circulación rodada como pudiera ser el caso de vías de mucha intensidad circulatoria como es el paseo de Zorrilla, entre la plaza homónima y a la altura de El Corte Inglés. Este año el cableado se encuentra con la dificultad de algunas calles en obras lo que las tareas se hacen más complejas como, por ejemplo, Gamazo. Es verdad que la campaña anterior ya no contó con alumbrado pero todo apunta que la crisis comercial que están viviendo los comerciantes y hosteleros de la zona por las obras desde comienzos de verano podría derivar en recuperar el alumbrado.

Así, estas primeras horas Ximénez ha cableado calles como una parte de Mantería, Regalado o Teresa Gil, tres vías especialmente comerciales que tradicionalmente siempre engrosan el listado de calles con luces de Navidad. Unas luces, por cierto, que este año conllevarán cambios en cuanto a los motivos que todavía es secreto a expensas de que desde la Concejalía de Turismo y Marca Ciudad vayan revelando algún detalle más de la propuesta para las próximas navidades. Aún a la espera, desde la compañía cordobesa sí adelantan que los arcos luminosos empezarán a colocarse la primera semana de noviembre por toda la ciudad teniendo presente que, en principio, el día del alumbrado oficial será el 27 de noviembre, jueves, inmersos en la campaña comercial del Black Friday, una de las más potentes del año y a las puertas de la propia de Navidad.

Así, la calle Santiago y Plaza Mayor serán el epicentro navideño de la capital vallisoletana además de Portugalete con una apuesta firme del equipo de Gobierno municipal que comparte con el creciente interés de Ximénez por Valladolid. Es más, en este sentido la empresa del municipio cordobés de Puente Genil considera que la ciudad «es una de las ciudades con mayor atractivo turístico» en esta época navideña calificándolo incluso como una muy buena experiencia: «La cultura y el carácter tradicional que se respira en la ciudad vallisoletana han sido los protagonistas a la hora de diseñar y fabricar una iluminación navideña totalmente a medida».