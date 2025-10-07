El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Serrada, presidente de los industriales, descubre la placa de inauguración junto al alcalde. F. B.

Valladolid

Subvención de 3.000 euros para los que ocupen los ocho puestos vacantes del Mercado La Rondilla

Los industriales ya instalados destacan la buena acogida por parte de los clientes desde que la plaza de abastos abrió el 23 de septimbre

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 15:06

Comenta

Inauguración oficial con la esperanza de que el remozado Mercado de La Rondilla, en el que se han invertido 2,2 millones de euros entre ... la obra de reforma y el amueblamiento de los puestos con los mostradores y cámaras, luzca pronto a pleno rendimiento. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por varios concejales y del subdelegado del Gobierno, ha dado por estrenada este martes la plaza de abastos del barrio, que inició su andadura en 1974, tras el desmantelamiento del extinto mercado de Portugalete, y que cerró sus puertas en 2022 para someterse a una más que necesaria remodelación.

