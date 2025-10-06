El mercado de Delicias recibe diez solicitudes para reabrir nuevos puestos

Solo diez de los 37 locales del mercado de Delicias estaban abiertos en verano, pero parece que el interés suscitado por la apertura de los ... puestos vacantes podría dar un nuevo impulso a la plaza de abastos. El pasado 22 de septiembre venció el periodo para solicitar uno de los 22 puestos disponibles y destinados a venta alimentaria y no alimentaria, en régimen de concesión y durante un plazo de diez años. Una vez cerrado el plazo para hacer los requerimientos, fuentes municipales concretan que se han presentado un total de diez solicitudes, con lo que los puestos abiertos en el mercado de Delicias podrían duplicarse.

El proceso trajo novedades para la plaza del barrio y una de ellas era la posible presencia de nuevos negocios, más allá de los tradicionales en un mercado municipal. De esta forma, se abría la posibilidad de nuevos usos que ya aparecían reflejados en el propio pliego de licitación. Aquí se recogían actividades comerciales que pasaban por la peluquería, la manicura, un zapatero o incluso talleres de artesanía. Y sí, una de las diez solicitudes presentadas va en esta línea de diferentes usos que buscan «dinamizar y actualizar el uso del espacio», como los definían desde el Consistorio cuando se abrió el plazo de solicitud, el pasado mes de agosto. En concreto se trata de una consulta de nutricionismo, que ofrecería un tipo de oferta hasta ahora no contemplada en la lonja. «Abre la vía de nuevos usos en el mercado, por las que queremos apostar», concretan fuentes municipales.

El mercado cumplirá en diciembre un año de su rehabilitación, cuando también se reabrió el aparcamiento subterráneo

El final del plazo de solicitudes se produce también semanas después de que el Ayuntamiento desplegara varias medidas que precisamente buscaban reactivar este mercado, con actuaciones donde destacaba la rebaja del canon municipal en el 87%. Esto significaba para los autónomos que el precio anual se haya reducido de 195,05 euros a los 26,3 euros por metro cuadrado actuales. Dentro de escasas semanas se cumplirá además un año desde que terminaran las obras de rehabilitación en el mercado, que hasta entonces acusaba de una falta de plazas de aparcamiento en los alrededores. Al final se optó por recuperar el aparcamiento subterráneo, que llevaba años cerrado, momento en que también se mejoró la accesibilidad y se aprovechó para reacondicionar 22 de los puestos desocupados, precisamente los mismos que salieron durante el periodo de solicitudes y de los que al final hay diez particulares interesados en reactivarlos.

Futuras subvenciones

Hace una semana, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó también una línea de subvenciones destinada a apoyar la instalación de vendedores en el Mercado La Rondilla, que fue reestrenado el 23 de septiembre después de varios años en rehabilitación. La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 24.039 euros está destinada a personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de Pymes y Macro Pymes y que hayan obtenido un título para implantarse en el espacio comercial antes del 30 de noviembre de este ejercicio. Quienes estén interesados pueden solicitar la subvención, a fondo perdido y de un máximo de tres mil euros para cada puesto.

Es un punto también relevante para la plaza de Delicias y su inminente futuro, pues según confirman desde el Consistorio, la intención es que la convocatoria sea recurrente en los próximos años y se pueda ampliar a otros mercados de la capital, donde se contempla el de Delicias. Como anticipo, esta convocatoria abierta en La Rondilla priorizaba a los nuevos emprendedores, parados de larga duración y personas con discapacidad. Además están pendientes otros seis puestos vacantes en el Mercado del Val, que deberían salir a licitación próximamente.

Cinco mil metros cuadrados

El mercado de Delicias abrió sus puertas en 2002, cuando cerró su antecesor, que estaba ubicado en la esquina del paseo de San Vicente con la calle Santa Rita, a poca distancia del actual. El desmantelamiento de la estructura anterior, inaugurada en un lejano año 1947, derivó en la posibilidad de varios nuevos usos, desde una biblioteca a una ludoteca. No ocurrió y finalmente se procedió a su demolición en 2003, en el lugar donde ahora se abre la plaza del Antiguo Mercado, cuyo nombre ya sirve en sí mismo como memoria del edificio que antes se levantaba en este lugar durante más de medio siglo.

Según figura en la página web del Ayuntamiento de Valladolid, los puestos en el mercado de Delicias se reparten entre pescaderías, diferentes negocios de carne y productos cárnicos, una panadería y otro local de conservas y aceitunas. Durante la intervención y rehabilitación del espacio, que casi alcanza los cinco mil metros cuadrados y distribuidos en tres plantas, se renovó también la sala polivalente para su posible uso por la asociación del barrio, con la intención de que pudiera impartir aquí talleres o actividades deportivas.