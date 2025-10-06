El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un cliente camina junto a una pescadería del mercado de Delicias. Rodrigo Jiménez
Valladolid

El mercado de Delicias recibe diez solicitudes para reabrir nuevos puestos

Uno de los interesados pide usarlo como consulta de nutricionismo, que supone la entrada de usos inéditos por los que «apostará» el Ayuntamiento en las plazas

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:56

Comenta

Solo diez de los 37 locales del mercado de Delicias estaban abiertos en verano, pero parece que el interés suscitado por la apertura de los ... puestos vacantes podría dar un nuevo impulso a la plaza de abastos. El pasado 22 de septiembre venció el periodo para solicitar uno de los 22 puestos disponibles y destinados a venta alimentaria y no alimentaria, en régimen de concesión y durante un plazo de diez años. Una vez cerrado el plazo para hacer los requerimientos, fuentes municipales concretan que se han presentado un total de diez solicitudes, con lo que los puestos abiertos en el mercado de Delicias podrían duplicarse.

