Hasta tres mil euros de ayuda por la apertura de nuevos puestos en el mercado de La Rondilla

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 19:25 Comenta Compartir

Un presupuesto de 24.039 euros a razón de un máximo de tres mil por puesto. Es la línea de subvenciones destinada a apoyar la instalación de vendedores en el Mercado La Rondilla, que fue reestrenado hace una semana tras unas obras que se han prolongado durante más de tres años y medio. La convocatoria ha sido aprobada este martes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid con el objetivo de apoyar la llegada de nuevos inquilinos al Mercado Municipal de La Rondilla, a lo largo del presente año y promovida por la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo.

Según informa el Ayuntamiento de la capital, las subvenciones, establecidas en la presente convocatoria, cuentan con un presupuesto máximo de 24.039 euros y están destinadas a las personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de Pymes y Micro Pymes que hayan obtenido un título para implantarse en el espacio comercial antes del 30 de noviembre de este ejercicio. Aquellas personas interesadas podrán solicitar la subvención, a fondo perdido y de un máximo de tres mil euros por cada puesto.

Las ayudas priorizarán a nuevos emprendedores, parados de larga duración y personas con discapacidad

El objetivo, apoyar el inicio de la actividad económica en este mercado mediante el establecimiento de ayudas para «eliminar barreras» en el inicio del desarrollo de la actividad comercial, buscando minimizar los costes en gastos corrientes realizados en la puesta en marcha de la actividad empresarial en los espacios municipales. Las ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y priorizando «de manera especial» a los nuevos emprendedores, parados de larga duración y personas con discapacidad, apuntan desde el Ayuntamiento.

Informa también el Consistorio de que los gastos corrientes esenciales para el desarrollo de la actividad económica a subvencionar son el gasto corriente del puesto (energía, teléfono, gestoría), los gastos de las cuotas correspondientes a gastos comunes del mercado, gastos materiales fungibles, gastos en consultoría y estudios sobre acciones de estrategia de negocio. También gastos de formación, gastos de las cuotas de asociacionismo empresarial relacionadas con la actividad económica, primas de seguros, gastos de publicidad y marketing -incluido marketing digital-, gastos efectuados de adecuación del puesto -siempre que no tengan la consideración de gastos de inversión-, gastos de digitalización y existencias iniciales -se admite la primera compra de aquellos productos necesarios para el inicio de la actividad, como la mercadería propia de la actividad a desarrollar-.

Desde el Ayuntamiento apuntan a que a la subvención se une también la rebaja del canon municipal, dentro de una estrategia de dinamización de los mercados municipales puesta en marcha por la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo. La subvención tiene vocación de ser recurrente en los próximos años con otros mercados, como es el caso del mercado de Las Delicias cuyo proceso de licitación está en curso en este momento. La inversión para poner a punto el mercado ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros, el 60% de fondos europeos.