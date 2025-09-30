Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido» Desde la ayuda en las inscripciones, a la intendencia de las camisetas o el apoyo en el recorrido el día de la caminata, el contingente de colaboradores es básico en una iniciativa que reúne a más 50.000 participantes

Susana Escribano Martes, 30 de septiembre 2025, 06:46

Paso a paso, en familia, con amigos o compañeros de trabajo, la marcha anual con la que la Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid recauda fondos para proyectos de investigación oncológica y reúne cada edición a más de 50.000 participantes, que conforman una marea verde en las calles de la capital pucelana, sigue creciendo. En la organización del evento se vuelca el personal de la sede, colaboran las administraciones, pero no saldría adelante sin un contingente de voluntarios que ronda las 300 personas y cuyo alistamiento ultiman desde la AECC de Valladolid.

Colaboradores altruistas también ayudan a delimitar las zonas de despegue de los drones que graban la marcha

«Todo el mundo es válido para nosotros. No pedimos nada especial, simplemente que tengan disponibilidad y disposición. Hay diferentes actividades que hacer y eso permite encarrilar cada perfil», explica Tania González Buey, coordinadora de Voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer. Este apoyo altruista apuntala la organización de una marcha detrás de la que hay mucho trabajo. «Sin ellos no podríamos sacarlo adelante», resalta González Buey, que destaca el volumen de personas que mueve una iniciativa que va un paso por delante de cualquier otra que la AECC celebra en España, por el número de asistentes, que hace que uno de cada 10 vallisoletanos (si se toma como referencia el padrón provincial) se calce las zapatillas deportivos y corra o camine contra el cáncer.

Ampliar Tania González, delante de una imagen de la marcha del año pasado. Rodrigo Jiménez

La marcha se celebrará el domingo 26 de octubre, pero los primeros voluntarios han empezado ya a poner su granito de arena trabajando en labores preliminares de intendencia. Ha llegado el camión de las camisetas y ha habido que verificar prendas, organizar por tallaje e ir preparando el local del antiguo Monte de Piedad de Caja España, en la calle Menéndez Pelayo, que será también uno de los puntos de inscripción. De estas primeras labores se han ocupado una docena de colaboradores junto con trabajadores de la asociación.

Ese ha sido el aperitivo de los voluntarios. En próximos días empieza uno de los platos fuertes, que son las labores de inscripción y reparto de dorsales que se desarrollarán entre el 14 y el 25 de octubre en ese local cercano al de la asociación, en el Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en El Corte Inglés del Paseo de Zorrilla. Esta tarea sería imposible sin el esfuerzo de 43 voluntarios en el local de la marcha, 26 más en el centro comercial de la capital y otros 14 en el de la localidad del alfoz. La labor de los voluntarios culmina el día anterior, en los trabajos de colocación de vallas, y el domingo de la marcha, con presencia importante en la salida, salpicados por el recorrido allí donde la Policía Local detecta una localización que requiere apoyo (un cruce, la salida de un vado de garaje) y en la meta, para evitar aglomeraciones.

Ampliar Personas voluntarias atienden los puestos de venta de productos de la AECC en la edición del pasado mes de octubre. C. Espeso

Carpa de investigadores predoctorales

Tania González señala que el domingo de la marcha movilizan entre 200 y 250 voluntarios. La cifra exacta se cerrará próximamente, en una reunión que mantendrán con responsables de la Policía Local. Ese día habrá varias carpas entre la plaza de Zorrilla, la Acera de Recoletos y la plaza de Colón. Para atender y distribuir a los propios voluntarios, para tramitar inscripciones de los más rezagados o algo que se podrá hacer hasta poco antes de la salida. A estas se suman otros tres puestos en cada uno de esos emplazamientos de venta de productos promocionales de la AECC y de lotería de Navidad, que ampliarán la recaudación, y una carpa más en la que estarán investigadores predoctorales que podrán llevar a la práctica sus proyectos para avanzar en tratamientos oncológicos con los fondos recaudados. «Muchos participantes se acercan y se hacen fotos con ellos», precisa la coordinadora de Voluntariado de la asociación.

A todos ellos se unen los voluntarios que se distribuyen por el recorridos para encauzar la marea verde de participantes y un grupo de colaboradores que auxilia la labor del equipo de drones de la Policía Local delimitando las zonas de despegue y aterrizaje de los aparatos de vuelo que vigilan y graban el desarrollo de la marcha.

«El grueso del equipo de voluntarios son veteranos, hay una gran parte de personas que viene un año y repite y eso facilita mucho la labor, porque ya nos conocen y saben como planteamos la organización, pero también se incorpora gente nueva que garantiza el relevo», subraya Tania González. Una parte de estos colaboradores son pacientes de la asociación que han superado tratamientos y ven en esta colaboración ser útiles en algo clave para abordar el futuro de los tratamientos curativos del cáncer como es la investigación.