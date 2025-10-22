Portugalete y la Plaza Mayor comienzan a engalanarse con las luces de Navidad

Aún quedan más de dos meses, pero la Navidad ya se asoma a Valladolid. Son muchos -comercios que anuncian su colaboración con el decorado, supermercados ... que venden desde hace semanas turrones y polvorones...- los que ya han iniciado la cuenta atrás, pero un símbolo inequívoco de que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina es la instalación de las primeras estructuras que iluminarán la ciudad desde, previsiblemente, finales de noviembre.

Operarios de la empresa Iluminación Ximénez, que se encarga de desplegar el alumbrado navideño por casi un centenar de vías públicas (más de 70 calles y unas 20 plazas), se dejan ver por Valladolid desde hace aproximadamente quince días para extender los más 21.300 metros de cableado e ir colocando, en las próximas semanas y de forma progresiva, todas las luces y adornos por distintos puntos del callejero.

La compañía de alumbrado ornamental ha comenzado esta misma semana a descargar e instalar algunas de las estructuras. Y lo ha hecho en pleno corazón de la ciudad, con la colocación del característico decorado en los balcones de la Plaza Mayor. También se dejan ya ver los ocho arcos iluminados de la plaza de Portugalete, que en años anteriores ha sido escenario de pases diarios para su espectáculo de luz y sonido.

Ampliar Un operario coloca un adorno en un balcón de la Plaza Mayor, este miércoles por la mañana. J. Sanz

Este año habrá una serie de cambios en cuanto a los motivos de la iluminación, si bien por el momento no ha trascendido cuál será la propuesta para las próximas navidades. No obstante, desde la entidad cordobesa avanzaban hace unos días que los arcos luminosos empezarán a colocarse por toda la ciudad durante la primera semana de noviembre, teniendo en consideración que, en principio, el alumbrado oficial será el 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, siguiendo así la estrategia de años anteriores para impulsar e incentivar las compras.

Así, la calle Santiago y la Plaza Mayor serán un año más el epicentro navideño de la capital vallisoletana, además de Portugalete. La empresa del municipio cordobés de Puente Genil considera que Valladolid «es una de las ciudades con mayor atractivo turístico» en esta época. «La cultura y el carácter tradicional que se respira en la ciudad vallisoletana han sido los protagonistas a la hora de diseñar y fabricar una iluminación navideña totalmente a medida», apuntan desde la compañía.