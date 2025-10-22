El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalación de los arcos navideños en la plaza de Portugalete de Valladolid, este miércoles por la mañana. J. Sanz

Valladolid

Portugalete y la Plaza Mayor comienzan a engalanarse con las luces de Navidad

A falta de dos meses para las fiestas navideñas, ya se dejan ver por el centro de la ciudad los primeros adornos y los característicos arcos luminosos junto a la Catedral

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:49

Comenta

Aún quedan más de dos meses, pero la Navidad ya se asoma a Valladolid. Son muchos -comercios que anuncian su colaboración con el decorado, supermercados ... que venden desde hace semanas turrones y polvorones...- los que ya han iniciado la cuenta atrás, pero un símbolo inequívoco de que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina es la instalación de las primeras estructuras que iluminarán la ciudad desde, previsiblemente, finales de noviembre.

