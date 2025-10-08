El Black Friday generará 3.695 empleos este año en Castilla y León Por provincias, Valladolid concentrará el mayor número de contrataciones con 960 firmas y Soria, la que menos con 110

E. N. Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El Black Friday, que este año se celebra el 28 de noviembre, y el Cyber Monday, que tendrá lugar el 1 de diciembre, generarán cerca de 3.695 contrataciones en Castilla y León, un volumen que supone un incremento del 7,4% respecto a los 3.440 contratos que se firmaron el año pasado, según las previsiones de Randstad publicadas este miércoles. Para llevar a cabo estos cálculos, la compañía ha tenido en cuenta los sectores de comercio, logística y transporte, directamente relacionados con el incremento de la actividad durante este periodo.

Por provincias, Valladolid concentrará el mayor número de contrataciones con 960 firmas (-4% respecto al año anterior), seguida de León con 750 (+23%), Burgos con 525 (+11,7%), Salamanca con 475 (+9,2%), Segovia con 250 (+8,7%), Palencia con 260 (+4%), Zamora con 210 (+7,7%), Ávila con 155 (+19,2%) y Soria con 110 (-8,7%).

A nivel nacional, Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán alrededor de 110.830 contrataciones en España, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024 (110.795). Por sectores, el 59,3% de los contratos se firmarán en transporte y logística, concretamente más de 65.700. Esta cifra supone un descenso del 6,8% respecto al año anterior. Por otro lado, el comercio representará el 40,7% del total, alcanzando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.

Perfiles más demandados

En términos de volumen, Cataluña vuelve a liderar las contrataciones con 19.680 firmas, seguida muy de cerca por Andalucía (18.680) y la Comunidad de Madrid (18.180). Entre las tres concentran más de la mitad de las oportunidades laborales de la campaña del Black Friday y el Cyber Monday.

Por su parte, Castilla y León se sitúa entre las comunidades que más crecen esta campaña, con 3.695 contrataciones previstas (+7,4%), confirmando el dinamismo de su mercado laboral. Otras regiones con cifras destacadas son la Comunidad Valenciana (13.070), Galicia (6.155), Canarias (5.640) y País Vasco (5.370), lo que demuestra que el impacto del Black Friday es transversal en el conjunto del país.

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas.

Temas

Black Friday