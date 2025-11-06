¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años Portugalete y la Plaza Mayor volverán a ser los epicentros del alumbrado navideño, que llenará de luz el centro de la ciudad desde finales de noviembre

Encendido de las luces en noviembre de 2024.

Ignacio Repilado Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:00

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado en Valladolid. Desde hace prácticamente un mes, los vallisoletanos ya cuentan con diferentes pistas sobre cómo lucirá la ciudad durante estas fiestas gracias a la colocación de guirnaldas, arcos o árboles por parte de los técnicos de Iluminaciones Ximénez.

La Navidad ya asoma en Portugalete y la Plaza Mayor

Algunas de las ubicaciones cuyo alumbrado navideño ya está prácticamente montado son la plaza de Portugalete o la Plaza Mayor. Desde hace unos quince días son visibles tanto el característico decorado de los balcones en los edificios adyacentes al ayuntamiento como los ocho arcos luminosos en la plaza de Portugalete, que en años anteriores han mostrado espectáculos de luz y sonido en pases diarios. Pero, ¿cuándo tendrá lugar el encendido de estas luces?

¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en Valladolid?

El encendido oficial de las luces navideñas para la presente temporada 2025-2026 tendrá lugar el jueves, 27 de noviembre. Justo un día antes del 'Black Friday' (que será el 28 de noviembre), con la intención de reunir a miles de vecinos y visitantes en las calles.

Encendido de la iluminación navideña en 2024 (fotos 1 y 2) y en 2023 (foto 3). Carlos Espeso y Rodrigo Jiménez

¿Hasta cuándo permanecerán encendidas las luces de Navidad en Valladolid?

Las luces navideñas permanecerán encendidas hasta el 6 de enero de 2026. Aunque el horario preciso de encendido por el momento no se ha confirmado, es probable que siga el modelo de años anteriores.

¿Cuándo fue el encendido de las luces de Navidad en años anteriores?

Sin embargo, el encendido de las luces navideñas en Valladolid ha variado ligeramente cada año. Por lo general, las luces se encienden el jueves correspondiente a la semana del 'Black Friday', aunque ha habido excepciones en los últimos años:

2024: El encendido se produjo el jueves, 28 de noviembre.

2023: La decoración se encendió el jueves, 23 de noviembre.

2022: El encendido de las luces tuvo lugar el jueves, 24 de noviembre.

2021: Las luces navideñas se encendieron en Valladolid el jueves, 25 de noviembre.

2020: La decoración navideña se encendió en Valladolid el jueves, 12 de noviembre.

En 2020 Valladolid fue la primera ciudad en estrenar las luces de Navidad en España

En el año 2020, la capital vallisoletana se adelantó a urbes como Vigo o Sevilla en el encendido navideño «con el objetivo de incentivar el comercio de proximidad». Por este motivo, las luces se encendieron un jueves antes del previo al 'Black Friday' (que aquel año se celebró el viernes, 27 de noviembre).

Por este motivo, durante las navidades del año marcado por la pandemia de COVID-19, las luces navideñas permanecieron encendidas durante prácticamente dos meses. Su horario, además, estuvo marcado por el toque de queda, por lo que los adornos lucieron todos los días entre las 18:00 y las 22:30 horas.