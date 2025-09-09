El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bloques en remodelación frente a otro pendiente en la barriada del 29 de octubre. José Carlos Castillo

Valladolid

Se busca constructora para rehabilitar 10 bloques del 29 de octubre por 3,3 millones: razón en el Ayuntamiento

Urbanismo intenta contratar de urgencia a una empresa para ejecutar la segunda fase de la azarosa remodelación de la barriada de Pajarillos tras un primer intento fallido

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:51

El primer intento, convocado por la vía habitual, resultó fallido y por eso el Ayuntamiento se ha visto obligado a buscar por la vía rápida ... a una constructora que quiera asumir el reto de rehabilitar diez bloques de viviendas de la barriada del 29 de octubre, en Pajarillos, en el marco de la segunda fase del proyecto de remodelación de este grupo construido en los años sesenta y que viene acumulando numerosos retrasos desde que comenzó en 2017. Y para ello ha aprobado este martes un expediente de contratación mediante un «procedimiento negociado sin publicidad», es decir, sin sacarlo a concurso para intentar encontrar a una empresa que ejecute este proyecto presupuestado en 3,3 millones de euros.

