Se busca constructora para rehabilitar 10 bloques del 29 de octubre por 3,3 millones: razón en el Ayuntamiento

El primer intento, convocado por la vía habitual, resultó fallido y por eso el Ayuntamiento se ha visto obligado a buscar por la vía rápida ... a una constructora que quiera asumir el reto de rehabilitar diez bloques de viviendas de la barriada del 29 de octubre, en Pajarillos, en el marco de la segunda fase del proyecto de remodelación de este grupo construido en los años sesenta y que viene acumulando numerosos retrasos desde que comenzó en 2017. Y para ello ha aprobado este martes un expediente de contratación mediante un «procedimiento negociado sin publicidad», es decir, sin sacarlo a concurso para intentar encontrar a una empresa que ejecute este proyecto presupuestado en 3,3 millones de euros.

El Área de Regeneración Urbana (ARU) de este veterano y maltrecho polígono de viviendas, inaugurado en un lejano 18 de julio de 1964, arrancó en el año 2017 y ya en su primera fase sufrió multitud de retrasos ante los problemas con los que se encontraron los obreros, fruto de encontronazos y quejas de los propios residentes, a la hora de ejecutar los trabajos para forrar los edificios y renovar su carpintería y cubiertas para mejorar su eficiencia energética.

Después, ya con algunos bloques acabados, costó sacar adelante las siguientes fases. Tanto es así que los trabajos llegaron a paralizarse por completo entre 2021 y 2025. En mayo, y con las obras aún en curso, se retomaron en cuatro bloques y se inicio la reurbanización de la calle Pavo Real. Y en julio se aprobó un nuevo lote de 3,3 millones de euros para sacar a licitación la ejecución de la siguiente fase, que alcanzará a diez bloques más (sesenta viviendas) de la barriada situada entre las calles Villabáñez, Pavo Real, Faisán y Cigüeña.

Pero solo se presentó una oferta y el solicitante quedó excluido al no cumplir con los requisitos municipales. De manera que el 18 de agosto se declaró desierta la licitación. Y ha sido este 9 de septiembre cuando se ha aprobado por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno un «expediente de contratación mediante un procedimiento negociado sin publicidad» que será tramitado de forma urgente. Eso implica que será el propio Ayuntamiento el que sondeé a las empresas para intentar encontrar una que saque esto proyecto, que cuenta ya con una inversión aprobada de 3.333.405 euros, de los que 1,4 procedente de las arcas municipales, y el resto de fondos europeos.

Y todo ello para intentar ejecutar la remodelación de diez bloques más, a sumar a la veintena de portales ya rehabilitados en los últimos años, en las calles Pavo Real (números 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 23), Villabáñez (6) y Faisán (10 y 15). Del presupuesto global para esta nueva fase, 2,5 millones se destinarán a la rehabilitación en sí, más de medio millón irá destinado a la urbanización de las calles en torno a ellos y el resto para poner en marcha una 'oficina de rehabilitación'.

El segundo intento por sacar adelante esta fase del proyecto, al margen de la que está en curso en cuatro bloques y de reurbanización de la calle Pavo Real, llega ocho años después de que arrancaran los trabajos, en junio de 2017, con un plazo inicial de ejecución para llegar a los noventa bloques que conforman el 29 de octubre de tan solo tres años. Los trabajos, en este 2025, están aún lejos de concluir. Y el Ayuntamiento busca ahora a una constructora dispuesta a sacar adelante esta nueva fase del ARU para lavar la imagen de la barriada de Pajarillos y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Los bloques en cuestión, de dos alturas más bajo, que albergan seis viviendas cada uno, arrastraban desde hacía años problemas de humedades y aislamientos, además de problemas sobrevenidos por la falta de mantenimiento y cuidados a cargo de los propios residentes.

El degradado área residencial, eso sí, ha recibido en los últimos años, desde el 2017 en el que se comenzó a sacar adelante el citado ARU, inversiones millonarias tanto para rehabilitar sus viviendas como para reurbanizar sus calles y recuperar, además, el edificio central en torno al que giran los bloques de pisos. En este último, un antiguo aulario del colegio Santiago López, bautizado como 'Centro de Iniciativas Ciudadanas Santiago López' se invirtieron 974.516 euros para habilitar el actual espacio municipal, que abrió sus puertas al inicio del curso 2020-21 con el fin de ser un «motor social» para los vecinos.