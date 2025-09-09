El nuevo centro deportivo Viding borra la huella de Lauki con amplias avenidas en su entorno

La acera era tan pequeña que era prácticamente inexistente en el tramo del paseo del Cauce que discurre por el lateral de los muros de ... la malograda planta de Lauki que el ambicioso proyecto de construcción de un macrocentro deportivo (Viding) ha borrado de la faz del casco urbano. Y las obras, que encaran la recta final, no solo recuperan para la ciudad los vastos terrenos de 20.000 metros cuadrados que ocupaba la fábrica sino que abrirán una enorme avenida con aceras adoquinadas que alcanzan los cinco metros de ancho en esta parte del citado paseo que desemboca en la avenida de Santander. En esta última, donde se encuentra el acceso principal al nuevo gimnasio, también desde un amplio espacio peatonal, las verjas de barrotes calados del perímetro integran el complejo y van a cambiar por completo la dura fisonomía urbanística que ofrecían hasta ahora los viejos muros de la histórica Central Lechera Vallisoletana.

La ciudad recupera así un espacio abandonado desde 2016, cuando la multinacional Lactalis cerró la planta –su plantilla alcanzaba entonces los 85 empleados (55 fueron recolocados, 19 despedidos y 19 prejubilados)–, para acoger un complejo deportivo que ocupará 18.000 de los 20.000 metros cuadrados de la amplia parcela situada entre la avenida de Santander, el paseo del Cauce y la calle de los Jardines del Buen Retiro, en el barrio de los Viveros, y cuya apertura, «si todo va bien», está fijada ahora para el próximo mes de octubre.

2025 2016 El antes (2016) y el después (2025) de la reurbanización del tramo del paseo del Cauce que discurre por el laeral de la antigua planta de Lauki que ocupará el gimnasio Viding. El Norte y J. S.

El espacio restante, con esos dos mil metros cuadrados, se ganarán en forma de espacio peatonal para multiplicar el que existía hasta la fecha en el citado corredor del paseo del Cauce, donde se va a abrir una amplísima avenida de doscientos metros lineales, que están culminando ya los operarios, con cabida para una acera adoquinada de cinco metros de ancho, donde antes apenas superaba el medio metro en su tramo final; una hilera de aparcamientos en línea; algunos alcorques, y nuevo mobiliario urbano y alumbrado.

Nada que ver, en definitiva, con las estrecheces del pasado, cuando la acera arrancaba desde el cruce con el parquecillo de la calle de los Jardines del Buen Retiro con apenas un metro y medio de ancho para concluir antes de la avenida de Santander con apenas unos centímetros que impedían el paso.

Cinco metros de ancho y aparcamientos

El nuevo adoquinado, de tonos grises con franjas rojas, con alcorques para arbolado de porte medio intercalados, se integra con el existente a la vuelta de la esquina, ante la entrada principal del complejo deportivo. De manera que Viding estará rodeado de amplias avenidas tanto por su parte frontal como por el lateral del paseo del Cauce, con un vallado que permite la visión del interior del complejo y que se integra así en su entorno urbanístico. Por detrás está rodeado por el citado parquecillo y por el otro lateral linda con las viviendas de los Viveros y con el aparcamiento del supermercado Lidl. El espacio cuenta con un segundo acceso desde la calzada de un solo carril del paseo del Cauce que permite circular solo en sentido de salida a la avenida de Santander.

Y en cuanto al centro deportivo Viding en sí, una firma que abrió la preinscripción para sus futuros usuarios el 5 de junio –cuenta con una oficina para ello en la entrada principal–, allí las obras están muy avanzadas y sus propios comerciales indican que todo apunta a que podría inaugurarse en octubre, antes, en cualquier caso, de que concluya el año. «No hay una fecha exacta, pero los trabajos están muy avanzados y, si todo va bien, la apertura puede llegar el mes que viene», anuncian a las personas que, por decenas, acuden a diario a apuntarse al centro con ofertas que incluyen la matrícula gratis y el regalo de una mochila.

Con capacidad para 8.000 abonados

El complejo en sí muestra ya su edificio principal prácticamente acabado (dentro albergará una piscina cubierta, gimnasio y numerosas salas); al igual que las pistas de pádel cubiertas y descubiertas y la piscina circular que ocuparán sus amplia parcela ajardinada de 10.000 metros cuadrados. La empresa estima que creará 65 puestos de trabajo directos y un centenar indirectos fruto de una inversión de 20 millones de euros. El centro tendrá capacidad para 8.000 abonados.

Los terrenos sobre los que asienta el complejo de Viding albergó la planta de Lauki entre los años 1956 y 2016, cuando Lactalis, que aún conserva la marca, cerró la factoría el 30 de septiembre. Después, en 2018, los tribunales anularon el uso lácteo del terreno y abrieron la puerta al derribo de sus edificaciones y a la concesión de la licencia urbanística a la firma española en 2022. Las obras de construcción del centro deportivo comenzaron en 2024 y acabarán, si todo va bien, el próximo octubre.