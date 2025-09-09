El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios rematan las aceras adoquinadas del paseo del Cauce junto al nuevo complejo deportivo.

Los operarios rematan las aceras adoquinadas del paseo del Cauce junto al nuevo complejo deportivo. J. Sanz

Valladolid

El nuevo centro deportivo Viding borra la huella de Lauki con amplias avenidas en su entorno

Los operarios ultiman la construcción del complejo de 18.000 metros cuadrados con vistas a su posible apertura en octubre

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:19

La acera era tan pequeña que era prácticamente inexistente en el tramo del paseo del Cauce que discurre por el lateral de los muros de ... la malograda planta de Lauki que el ambicioso proyecto de construcción de un macrocentro deportivo (Viding) ha borrado de la faz del casco urbano. Y las obras, que encaran la recta final, no solo recuperan para la ciudad los vastos terrenos de 20.000 metros cuadrados que ocupaba la fábrica sino que abrirán una enorme avenida con aceras adoquinadas que alcanzan los cinco metros de ancho en esta parte del citado paseo que desemboca en la avenida de Santander. En esta última, donde se encuentra el acceso principal al nuevo gimnasio, también desde un amplio espacio peatonal, las verjas de barrotes calados del perímetro integran el complejo y van a cambiar por completo la dura fisonomía urbanística que ofrecían hasta ahora los viejos muros de la histórica Central Lechera Vallisoletana.

