Panorámica de la plazoleta remodelada al borde de la calle Amor de Dios.

Panorámica de la plazoleta remodelada al borde de la calle Amor de Dios. J. Sanz

Valladolid

474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital

Las filtraciones en el aparcamiento, inaugurado en 1993, forzaron una intervención a cargo de los usuarios que suma meses de retraso

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:07

«Ha quedado un poco fea, ¿no?», suspira un vecino mientras observa el resultado de más de un año de obras, aún sin acabar, de ... remodelación de la plazoleta que dibujan las calles Amor de Dios, Romojaro, Ángel de la Guarda y Quebrada, en el corazón del barrio del Hospital, donde los operarios ultiman una intervención destinada a dar un lavado de cara a esta áspera superficie para integrarla en los viales que han sido reurbanizados en los últimos años y recuperar la popular pista de futbito frecuentada por los universitarios de las facultades cercanas.

