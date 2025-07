La bronca que nunca acaba: Vox pide la dimisión de Pedro Herrero y el PSOE culpa a Carnero

Santiago Abascal llamó a sus concejales de Vox para mostrarles su apoyo tras la frase de Pedro Herrero (PSOE) en el Pleno de Valladolid. « ... Señor Martín, haga usted el favor de apuntar estos once nombres como fusilables cuando ustedes tengan mayoría absoluta», espetó el portavoz socialista. Carlos Martínez, líder autonómico del PSOE, llamó a evitar «la crispación» y una confrontación que contribuye «al deterioro de las instituciones». Así que el día después de un Pleno que se presumía casi de trámite, incluso con una iniciativa que concitó un apoyo casi unánime en todos sus puntos, como la de promover la celebración del centenario de la generación del 27 en Valladolid, acabó con una bronca que ha traspasado el Ayuntamiento para llegar a la política regional y nacional.

«Exigimos la dimisión del portavoz del Partido Socialista. Hemos esperado 24 horas para ver si presentaba o solicitaba sus excusas», decía Irene Carvajal (Vox) en una rueda de prensa urgente junto a sus dos compañeros de filas, Víctor Martín y Alberto Cuadrado. «Se están estudiando las medidas legales oportunas y ejercitaremos las acciones correspondientes», añadía este martes la edil de Vox.

Para Pedro Herrero la frase, «una hipérbole que se produce en un debate acalorado», responde a un contexto de continuos insultos a su grupo parlamentario. «Quiero que la gente entienda también que somos humanos y que no podemos estar tolerando constantemente este insulto, esta falta de todo hacia nosotros simplemente por ser socialistas», aseguraba en respuesta a la intervención de Carvajal. Los socialistas se refieren, por ejemplo, al uso continuado de la coletilla que califica al PSOE «como el partido más corrupto y criminal de la historia de España». Una frase que acompaña las intervenciones de Vox no solo en el contexto municipal sino también en los plenos autonómicos. Previa a la intervención de Víctor Martín (Vox) en la que se dirigió en esos términos a los socialistas, la concejala del PP Blanca Jiménez había llamado «sinvergüenzas» a los ediles del PSOE. «Como sabemos que son ustedes unos auténticos sinvergüenzas al traer esta enmienda aquí y al ponerse de espaldas hacia la ciudad, les íbamos a invitar a que la retirase», les dijo cuando se debatía la moción para pedir a Aena que impulse el aeropuerto de Valladolid.

La siguiente moción, del PSOE, llevaba por título «moción para que el alcalde deje de tirar dinero público contratando a empresas solo por ser afines al PP». La intervención del alcalde, Jesús Julio Carnero, fue rotunda: ««Que hablen ustedes de contratación pública tal y como tienen las espaldas los Sánchez, los minisánchez y los liliputienses…». Después, ante las quejas de Rocío Anguita replicó a la portavoz de Toma la Palabra. «Si yo a usted la llamo sinvergüenza la insulto», le dijo Carnero a Rocío Anguita, «pero si usted me dice a mí que alimento a mis amigos… Eso es de juzgado, de irse al juzgado. Si usted considera que estoy alimentando a alguien, vaya al juzgado».

Fue en ese contexto en el que Víctor Martín (Vox) lamentó que la oportunidad del soterramiento «haya caído en manos del partido más corrupto y criminal de la historia de España pasada y presente», antes de hablar de «la banda del Peugeot» y de incluir a Óscar Puente como «el quinto pasajero» del Peugeot.

En esta escalada verbal, Vox culpa a los socialistas y los socialistas miran no solo a Vox, sino al alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), al que acusan de tener un doble rasero con las faltas de respeto en el Salón de Plenos. «A mí se me ha llamado personalmente, porque hay una inquina personal contra mí, asesina. Por Pedro Herrero, por algo que ocurrió en el año 1936 en este Ayuntamiento», decía Irene Carvajal. «Es inaceptable hacer el saludo nacionalsocialista alemán [en señal de burla], porque a mí no me representa el nacionalsocialismo, ni a mi formación política. Como es inaceptable que este señor retuitee a un perfil falso dando mi domicilio, un domicilio que ha salido de aquí, de este Ayuntamiento. Es inaceptable. Y me imagino que no ha dado mi domicilio para que me manden un ramito de violetas cada 9 de noviembre», recordaba la portavoz de Vox.

«Cualquiera que siga la actualidad municipal no podrá decir que esa es la tónica habitual ni el estilo de este grupo municipal», ha replicado Herrero (PSOE). «Creo que si de algo hemos pecado es de ser extremadamente pacientes. A esto se le tenía que haber puesto un punto final antes, pero el amparo que hemos buscado en el alcalde no lo hemos encontrado. Cuando tú eres alcalde y presides el Pleno, te tienes que poner el traje de presidente del Pleno y tienes que tratar a todos por igual, a los tuyos y a los otros. Y eso el señor Carnero no lo hace», acusa.