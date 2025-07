La bronca calienta el Pleno de julio en el Ayuntamiento de Valladolid

Es una línea roja, un exceso, no está justificado… La frase del portavoz del PSOE, Pedro Herrero, provocó la queja dentro y fuera del salón ... de plenos de los concejales del PP y de Vox. Iba dirigida a Víctor Martín, que en su alocución había recordado los casos de corrupción del PSOE nacional, el «Peugeot en el que iban Koldo, Ábalos, Cerdán y Sánchez» y del que Óscar Puente «era el quinto integrante», y había acabado con una coletilla que ha utilizado asiduamente Vox en otros foros, por ejemplo en las Cortes: «El PSOE es el partido más corrupto y criminal de la historia de España». La respuesta de Pedro Herrero fue esta: «Señor Martín, haga usted el favor de apuntar estos once nombres como fusilables cuando ustedes tengan mayoría absoluta», le dijo mientras señalaba a sus compañeros en la bancada socialista.

La andanada verbal de Herrero provocó una marejada considerable que se prolongó durante muchos minutos en el debate municipal. Que llevó incluso al alcalde, Jesús Julio Carnero, a interrumpir la réplica de Herrero para decirle que esa frase no se iba a incluir en el acta, ante las expresiones de asombro del portavoz socialista. «Si mantiene ese discurso, usted ha perdido el juicio. Queda retirado lo que ha dicho porque no va a constar en acta porque lo digo yo. Le pido que lo retire. No por mí ni por usted sino por sus hijos y por mis sobrinos», advirtió Carnero.

Irene Carvajal, portavoz de Vox, amenazaba mientras tanto, a la vera del alcalde, con que si no se retiraba esa frase su formación abandonaría el Pleno.

Y aquí empezaba un clásico de la política patria, da igual el foro. El 'y tú más'. Porque con la espectacularización de la política, su teatralización para exhibir ante los propios en las redes sociales, como define el estudioso Xavier Coller, los discursos se han enardecido. Los insultos y las menciones descalificantes se suceden y los agravios se pierden 'in illo tempore'. «Nosotros venimos aguantando que se nos llame cocainómanos, puteros, el partido más criminal de la historia de España, pero no podemos decirle esto al señor Martín. Nos acaba de llamar su portavoz [Blanca Jiménez (PP)] sinvergüenzas y usted lo ha permitido», respondía Herrero al alcalde, Jesús Julio Carnero.

El alcalde observaba, sin embargo, un mayor grado de ofensa en la intervención de Herrero, sobre todo porque, como luego señaló, no había escuchado esas ofensas por parte de Víctor Martín en el Pleno de hoy. «Lo que usted acaba de hacer es una extralimitación de todo punto, una falta de respeto a todos los ciudadanos. Y es una falta de respeto a la convivencia en este país. Y a las reglas del juego que estableció la constitución en 1978. Lo que usted acaba de hacer le califica», aseguraba. Y le instaba a recordar un momento en el que Pedro Herrero se dirigió a él en términos peyorativos. «Usted me ha llamado a mí palanganero. ¿Sabe lo que significa?». Pues dice la Real Academia que un palanganero es un mueble para lavarse las manos. Lavamanos es, de hecho, su sinónimo. «Le pido que retire lo que acaba de decir sobre los fusilamientos. Si tiene usted que decirle algo, hágalo, pero esas palabras no son una expresión adecuada», insistió.

Agua. Herrero no estaba por la labor. «Cuando la extrema derecha y el PP retiren toda la catarata de insultos que profieren contra el PSOE. Si no, reitero lo que he dicho». Pero claro. En este punto, Irene Carvajal recordó que el uso de «extrema derecha» en lugar de «Vox», que es el nombre «que tiene el grupo municipal», es una constante desde el primer día de mandato. «Venimos pidiendo de forma reiterada que se nos llame por el nombre que tenemos registrado. A ustedes no les gustaría que le llamáramos el parrido de los cocainómanos y los puteros», señaló.

Ampliar Pedro Herrero indica la abstención de su grupo en uno de los puntos del día. Rodrigo Jiménez

Rocío Anguita (Toma la Palabra) quiso comenzar su turno de réplica a la moción, con el tiempo ya agotado, para expresar su opinión sobre lo ocurrido. «La sesión está discurriendo por derroteros preocupantes. Usted es el presidente y debe velar por el buen desarrollo de la sesión y que no se produzcan insultos, y eso no está ocurriendo. A mí me recriminan si hago algún gesto -lo hizo Víctor Martín por entender que Anguita se reía durante una de sus intervenciones-, pero usted [señor alcalde] se ríe de mi intervención».

Eso volvió a provocar el enfado de Jesús Julio Carnero, que elevó el tono: «Usted está fuera de tiempo ya». Y Anguita: «No me grite, por favor».

Para ese momento el Pleno de julio ya estaba en temperaturas máximas y no bajó el enconamiento hasta pasado un ratito. No fue sencillo. Víctor Martín recordó que Anguita le llamó «racista» y no lo retiró. Herrero recordó que en otros plenos el de Vox había insultado reiteradamente al PSOE y Carnero insistió en intentar que retirara lo ha dicho. «Nosotros retiramos lo que hemos dicho si él retira lo que ha dicho. Si no, pues nada».

«A usted le viene bien todo esto», concluyó el alcalde, que no quiso saber más de esta polémica.