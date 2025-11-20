El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Rodríguez, junto al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la visita a las obras de la calle Campo Charro. Alberto Mingueza

Batalla política a pie de obra por la vivienda en Valladolid

La ministra Isabel Rodríguez gira visita un mes después a la misma promoción que ya visitaron Juan Carlos Suárez-Quiñones y Jesús Julio Carnero

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

«No hay nada nuevo», decía un compañero de la prensa al acabar las intervenciones políticas. Y eso después de 25 minutos de declaraciones. No ... había nada nuevo porque, en realidad, esa promoción de viviendas para alquiler joven que se están construyendo en la calle Campo Charro, en Valladolid, en Parque Alameda, son las mismas que ya visitaron el consejero Suárez-Quiñones y el alcalde Carnero hace un mes. Solo que esta vez les acompañaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El porqué se puede averiguar con una mirada al cartelón de las obras. Abajo, al pie de la infografía, aparecen por orden: «Financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Junta de Castilla y León». Y el importe de la ayuda: 7,6 millones de euros. Y en otro cartelón enorme, Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) y Junta de Castilla y León, junto al presupuesto de adjudicación de la obra, 16.4 millones de euros sin IVA.

