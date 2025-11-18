El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parcela donde se levantará el nuevo desarrollo residencial con mayoría de VPO. Carlos Espeso

Valladolid

Urbanismo aprueba el plan para 118 pisos en Parque Alameda, 90 de VPO

La parcela de poco más de una hectárea discurre por la trasera del Hotel Vincci Frontaura y se prolonga hasta el centro cívico del barrio

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:46

Comenta

Es un rectángulo de poco más de una hectárea en una de las zonas urbanísticamente más atractivas para los compradores: el sur de la capital, ... entre las calles Somosierra y la Cañada Real. La parcela, ubicada en la trasera del Hotel Vincci Frontaura y que se prolonga hasta el centro cívico de Parque Alameda dedicado a José María Luelmo, ha recibido este martes el visto bueno definitivo a su proyecto de actuación, lo que activa el desarrollo de un solar que permanecía en barbecho desde hace décadas.

