Urbanismo aprueba el plan para 118 pisos en Parque Alameda, 90 de VPO

Es un rectángulo de poco más de una hectárea en una de las zonas urbanísticamente más atractivas para los compradores: el sur de la capital, ... entre las calles Somosierra y la Cañada Real. La parcela, ubicada en la trasera del Hotel Vincci Frontaura y que se prolonga hasta el centro cívico de Parque Alameda dedicado a José María Luelmo, ha recibido este martes el visto bueno definitivo a su proyecto de actuación, lo que activa el desarrollo de un solar que permanecía en barbecho desde hace décadas.

Con una edificabilidad máxima de 16.800 metros cuadrados, su ordenación, explica el Ayuntamiento, prevé la construcción de entre 45 y 75 viviendas. Sin embargo, al tratarse de un ámbito de regeneración urbana se permite un incremento residencial del 50%. El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha destacado la importancia del avance en la tramitación, que permitirá levantar hasta 118 pisos. El Ayuntamiento y la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) son propietarios del 75% de estos terrenos de 11.224 metros cuadrados, lo que conllevará que 90 de ellos sean de protección oficial.

En el área trabajan ya en la redacción del proyecto de urbanización, unas obras que diseñarán el entramado de calles y accesos a este desarrollo. La inversión prevista para preparar el terreno superará el medio millón de euros. Del total de la superficie del espacio, 3.832 metros cuadrados se destinarán a espacios libres, como parques y jardines, así como al viario.

La rueda de prensa que ha ofrecido el edil ha servido también para conocer el estado de una esperada promoción de viviendas protegidas, también el sur de la ciudad. Se trata de las previstas en los antiguos cuarteles de La Rubia. De momento, pocas novedades hay, con la excepción de alguna comunicación por escrito entre el ministerio que gestiona Isabel Rodríguez y el Consistorio. Zarandona ha matizado que el Ayuntamiento no puede comenzar con una modificación del Plan General «de oficio» en esta extensión de 11 hectáreas sin conocer las intenciones del propietario, que es el Gobierno de España.

En un principio, el Ejecutivo de Sánchez anunció, el pasado 19 de septiembre, la edificación de 200 unidades, pero tras la sorpresa mostrada por el Ayuntamiento por lo que calificó como un «suflé pinchado» después de que el PSOE le diera tanto bombo antes de las elecciones municipales de 2023 el ministerio subió hasta las 600. El concejal ha recordado que el exalcalde y ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció en la campaña de aquellos comicios que «las máquinas iban a entrar en los cuarteles en enero de 2024 y que iban a ser unas 400». Estamos en noviembre de 2025 y los viejos edificios castrenses aún tienen que ser demolidos.

Sea como fuere, la idea del Ayuntamiento es máxima prioridad a la tramitación de ese cambio en el PGOU una vez conozca los planes del ministerio. Se le dará la «máxima celeridad», subrayó el responsable municipal, quien estima que en un año podría completarse la gestión del futuro planeamiento con el objetivo de que el Ministerio de la Vivienda pudiera comenzar a trabajar poco después.

En la misma Junta de Gobierno, se ha dado luz verde a dos licencias de obra que permitirán la construcción de un total de 84 nuevas viviendas de promoción privada en los barrios de Pinar de Jalón y Los Santos-Pilarica. Las promociones, impulsadas por Aedas Homes y Raimconsa, respectivamente, suponen una inversión conjunta de más de 10,7 millones de euros, según la información facilitada por Urbanismo

En el primer caso, se trata de un edificio de 65 viviendas y garajes en la calle Galana. El inmueble, presupuestado en 9,4 millones de euros, se organiza en planta baja más cuatro alturas y ático, además de un sótano con capacidad para 69 vehículos. Contará con cuatro portales y una urbanización interior con zonas ajardinadas, pista de pádel, piscinas para adultos y niños, aseos comunitarios y área de juegos infantiles.

En Los Santos Pilarica, se ha dado luz verde a la segunda fase de la promoción de 19 viviendas libres en la calle Galaxia. Con un presupuesto de 1,3 millones de euros, el proyecto contempla un edificio de seis plantas más ático y un sótano con 20 plazas de garaje y 19 trasteros. La urbanización interior del patio incluirá zonas ajardinadas, piscina y áreas estanciales.