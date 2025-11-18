El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La compraventa de viviendas en Castilla y León se incrementa por encima de la media nacional

Las provincias de Segovia y Valladolid son las únicas de la comunidad que experimentan caídas del 16 y el 2%, respectivamente

E. N.

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

La compraventa de viviendas en Castilla y León creció un 8% en el mes de septiembre, hasta alcanzar las 3.101 transmisiones de este tipo de fincas, una evolución superior al aumento del 3,8% de la media nacional, que situó el volumen en 63.794 inmuebles, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la Agencia Ical.

El incremento en Castilla y León representa el quinto más pronunciado de todo el país, por detrás de Castilla-La Mancha (19%), Navarra (12,4%) Andalucía (10,2%) y Extremadura (8,4%). Otras cinco autonomías presentaron aumentos, que oscilan entre el 0,5% de Galicia y el 6,1 de País Vasco. Por contra, descendió en siete comunidades, con Baleares (9,6%) y Asturias (4,1) como las menos dinámicas en este sentido.

Asimismo, en el noveno mes de 2025, se contabilizaron en Castilla y León 513 compraventas de vivienda nueva y 2.588 de segunda mano, mientras que si la división se hace entre libres y protegidas, el número de transmisiones se elevó a 2.840 en el primer caso por las 261 del segundo.

Por provincias, la compraventa de viviendas subió en todas salvo en Segovia, donde descendió un 16,6%, hasta las 191 operaciones, y en Valladolid, donde bajó un 2,5%, hasta las 676 transacciones. El mayor aumento tuvo lugar en Zamora, con un 60,3%, hasta las 218; seguida por Soria, con un 36,2% (128); Burgos, con un 16,2% (551); Salamanca, con un 10,9% (386); Ávila, con un 10,8% (235); León, con un 4,4% (545), y Palencia, con un 4,35%, hasta las 171.

Fincas transmitidas

En el mes de septiembre, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad de Castilla y León fue de 15.943, un 4,7% menos que en el mismo mes del año precedente, mientras que en todo el país, la cifra de transmisión de fincas se elevó hasta las 198.828, un 2% menos que el dato del noveno mes de 2024.

De las transmisiones inscritas en Castilla y León, 6.219 fueron relativas a fincas rústicas, de las que 1.666 lo fueron por compraventa, 116 por donación, 20 por permuta, 2.808 por herencia y las 1.609 restantes relativas a otro tipo de intercambios. En cuanto a las 9.724 urbanas, 5.888 correspondieron a compraventas, 204 a donaciones, siete a permutas, 1.887 a herencias y 1.738 a naturaleza de otro tipo de transmisión.

