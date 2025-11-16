El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Miguel Íscar, donde se sitúan algunos de los alquileres más altos de la ciudad. Carlos Espeso

El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios

La Cámara de la Propiedad Urbana constata los «desequilibrios entre la oferta y la demanda» en la capital

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:05

«Valladolid vive un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda en las viviendas para alquiler», dice Óscar Rodríguez, director de la Cámara de ... la Propiedad Urbana de Valladolid, organismo que elabora, de forma cotidiana, estudios e informes sobre un mercado que durante los últimos meses ha visto sus precios crecer a un ritmo acelerado. En la actualidad, los alquileres medios que se pagan en la capital arrojan diferencias de hasta casi 1.300 euros entre las zonas más caras y exclusivas (en el casco histórico, con muchas viviendas que funcionan como oficinas, el promedio es de 1.834 euros) y las más económicas (552,55 euros en Pajarillos y Canterac). Estos, aclara Rodríguez, son los precios medios. Y, al mismo tiempo, precisa que se trata de valores actualizados a este 2025. Por lo tanto, estas cifras informan del desembolso mensual que han de hacer los inquilinos vallisoletanos.

