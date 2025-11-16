El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios

«Valladolid vive un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda en las viviendas para alquiler», dice Óscar Rodríguez, director de la Cámara de ... la Propiedad Urbana de Valladolid, organismo que elabora, de forma cotidiana, estudios e informes sobre un mercado que durante los últimos meses ha visto sus precios crecer a un ritmo acelerado. En la actualidad, los alquileres medios que se pagan en la capital arrojan diferencias de hasta casi 1.300 euros entre las zonas más caras y exclusivas (en el casco histórico, con muchas viviendas que funcionan como oficinas, el promedio es de 1.834 euros) y las más económicas (552,55 euros en Pajarillos y Canterac). Estos, aclara Rodríguez, son los precios medios. Y, al mismo tiempo, precisa que se trata de valores actualizados a este 2025. Por lo tanto, estas cifras informan del desembolso mensual que han de hacer los inquilinos vallisoletanos.

Estas cantidades proceden de la base de datos de la Cámara de la Propiedad Urbana, una «asociación de interés social -colabora estrechamente con la Junta de Castilla y León- que tiene como objetivo representar, defender y fomentar los intereses de la propiedad urbana», que ofrece servicios gratuitos como el registro y depósito obligatorio de fianzas y otros, como asesoramiento jurídico, fiscal y técnico, por 35 euros al año.

A partir de sus datos, distribuidos por códigos postales, es posible asomarse a la realidad del alquiler en Valladolid, en un mercado del que no siempre es fácil obtener datos directos y actualizados. Hace dos semanas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofreció datos de alquileres medios (pero que mostraban la realidad de 2023). Los precios iban desde los 622 euros en la zona Centro-Universidad y los 577 de Caño Argales hasta los 407 de Pajarillos Bajos. Son datos de hace dos años, procedentes de la estadística de bienes inmuebles de las fuentes tributarias, elaborada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General del Catastro, a partir de las declaraciones de la renta.

Ahora, la Cámara de la Propiedad Urbana ha recopilado sus datos (a partir de «contratos registrados»), correspondientes a 2025 y distribuidos según códigos postales. Los alquileres medios más caros están en el cogollo de la ciudad (en el código postal 47001). Es un puñadito de calles que incluye Santiago, Miguel Íscar, Claudio Moyano, Montero Calvo, Miguel Íscar o María de Molina. Allí, los alquileres medios están en 1.834 euros al mes. Son pisos amplios en los que se conjugan viviendas residenciales con pisos ocupados por oficinas.

A continuación está el código postal 47002 (Plaza de España, Plaza de la Universidad, Santa Cruz), con una renta media de 946,20 euros. Por encima de los 800 euros mensuales están también el código postal 47003 (en la zona de San Pablo, San Nicolás, San Martín), con 886,89 euros, y el 47004 (Caño Argales, Dos de Mayo, Muro, Gamazo), con 813,50 euros o el 47014 (Parquesol y la parte de Huerta del Rey más cercana al Pisuerga), donde se llega a los 884,64 euros.

En el otro extremo, el de los precios más baratos de Valladolid, se encuentra el código postal 47012, que comprende Pajarillos y parte de Delicias-Canterac. Allí, la renta media está en 552,55 euros. Después viene el código postal 47013 (Delicias), donde la media está en 660,71. Esta es, además, una de las zonas con un mayor peso del mercado. Uno de cada diez alquileres detectados por la Cámara de la Propiedad Urbana están ubicados en este distrito postal. Solo hay una zona con un porcentaje mayor y es el su. Allí, en barrios como Covaresa, Parque Alameda o Las Villas, se concentra el 15,27% de los alquileres, con un precio medio de 809,11 euros. La tercera zona con más alquileres respecto al conjunto de la ciudad es el distrito 47005 (Vadillos, Batallas y el entorno de la Circular), con el 9,28%, un porcentaje ligeramente superior al 9,11% del 47014 (Parquesol-Huerta del Rey).

El alquiler, calle a calle

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró, con datos de 2021, un informe detallado sobre la situación del alquiler, casi calle a calle, en Valladolid. En aquel año, el 11,68% de los hogares de la capital eran inquilinos. Las zonas con mayor porcentaje de viviendas en alquiler eran Gavilla y Rastrojo, en Huerta del Rey (el 27,5%), seguida del entorno de Las Viudas (22,3%) y Miguel Íscar y la calle Rastro (21%). Entre las zonas con menos hogares que vivían en alquiler (por debajo del 5%) estaban calles de barrios en expansión, con viviendas de nueva construcción, como Los Santos-Pilarica, Parquesol o Puente Jardín.

La escalada de precios viene motivada, en parte, por ese «desequilibrio en la oferta y la demanda» que apuntan desde la Cámara de la Propiedad Urbana. Hay más gente buscando un alquiler que viviendas disponibles. ¿Por qué? Por un lado, se ha incrementado la demanda. «Hay mucha gente que viene desde Madrid», dice Rodríguez. Personas y familias que ante los precios disparatados de la capital han decidido venirse a vivir a Valladolid (en muchas ocasiones tienen aquí familia o esta era su ciudad de origen) y que buscan una vivienda de alquiler mientras acuden a trabajar en alta velocidad.

«Eso lo que está haciendo es alterar los precios -dice Rodríguez-, ya no solo por la falta de vivienda, sino porque están dispuestos a pagar más, ya que, en comparación con lo que hay en Madrid, es mucho más barato». Pero también está el caso de población extranjera (su llegada se ha incrementado desde la pandemia), que también buscan techo y el alquiler es la primera alternativa. «En este caso, las dificultades a las que se enfrentan estas personas son que se les requiere muchos condicionantes. Muchos no tienen histórico laboral, no cobran todo de una forma legal… Eso hace que se vean vulnerables frente a las vivienda», indica Rodríguez.

Esto es algo que aprecian a diario en entidades que trabajan directamente con personas migrantes, como Red Íncola, que cuenta con un servicio de ayuda y acompañamiento para conseguir una vivienda. «La ley protege mucho al inquilino y eso hace que los propietarios se protejan con subidas de precios o con requisitos que para muchas personas hacen muy difícil acceder a un alquiler», explican desde Red Íncola. Por ejemplo, la petición de triple fianza (algo cada vez más habitual) y la exigencia de dos nóminas con contrato indefinido».

«Hace diez días visitamos varias inmobiliarias junto con usuarios de la entidad que estaban dispuestos a alquilar y fue muy difícil que encontráramos algo por menos de mil euros», aseguran desde Red Íncola. Esto aboca a muchas personas a recurrir a habitaciones compartidas. En muchos casos, incluso, familias completas hacinadas en una habitación. «Ante esta situación, vemos cómo hay propietarios que ponen limitaciones porque no quieren familias con hijos», apuntan desde Red Íncola.

Los cálculos de la Cámara de la Propiedad Urbana apuntan a que «pagar la renta requiere hoy más esfuerzo a las familias que pagar la hipoteca». «El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda de alquiler se encuentra en el 36% de todos los ingresos netos de una familia media en España, mientras que, en el caso de la compra la tasa es del 25% (sin tener en cuenta, eso sí, los ahorros necesarios para acceder a la financiación o la entrada y el primer pago). En Valladolid, el esfuerzo de alquiler está entre el 23% y el 24% de la renta, mientras que el de la compra oscila entre el 16% y 19%, según las estimaciones de esta entidad.

Todo este panorama hace que las personas que viven solas o los hogares donde solo entra un sueldo «tengan prácticamente imposible» alquilar. Y esto, dicen, también genera inseguridad en los propietarios. En el momento en el que uno de los miembros deja de trabajar, esto puede repercutir a la hora de pagar la renta al casero. Las situaciones de impago en Valladolid «afortunadamente no son muchas, a lo mejor entre el 14% y el 15%», calculan desde la Cámara de la Propiedad Urbana. La Encuesta de Condiciones de Vida (publicada por el INE en 2024) fija el «retraso de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos doce meses» en el 6,4% en Castilla y León. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social asegura que los hogares de la comunidad suelen recortar de otros gastos cotidianos antes que dejar de pagar la vivienda, según las conclusiones de su estudio, presentado a mediados de octubre.

«En situaciones de retraso o impago, se tiene que producir un desahucio. El problema es que ante un desahucio, la vía judicial tarda en torno a un año en Valladolid y, mientras tanto, el propietario no recibe nada por su vivienda», apuntan desde la Cámara de la Propiedad Urbana.

Cáritas presentó el pasado día 5 su informe anual sobre exclusión y desarrollo social en España. Y en él alertan de que «el mercado de alquiler se consolida como vía hacia la exclusión residencial». Lo expresan de una forma mucho más directa: «El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza». Cáritas advierte de que «el sector público ha hecho dejación de las funciones encomendadas y no ha desarrollado políticas para frenar el incremento del precio de la vivienda y, por tanto, las dificultades para el acceso a estas por parte de la población en general y de la más vulnerable en particular».