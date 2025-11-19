La compra de viviendas por parte de extranjeros creció el 25% en Castilla y León

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó el 2% interanual en el primer semestre de 2025 (en relación con la primera mitad ... de 2024) hasta alcanzar un total de 71.155 operaciones en el conjunto del país. Es un ligero incremento que, sin embargo, en Castilla y León se ha acentuado a un ritmo mucho más acelerado, hasta llegar al 25,9% (solo por detrás de Asturias, con el 30,8%). A continuación vienen Galicia (14,3%) y Castilla-La Mancha (11,7%). Sin embargo, hay claros retrocesos en los archipiélagos (el 7,7% menos en Canarias y el 6,8% menos en Baleares) y también (en torno al -3,6%) en Navarra y la Comunidad Valenciana.

Entre enero y junio se sellaron 1.629 operaciones de compraventa de viviendas por parte de población extranjera en Castilla y León. Son 131 más que en el semestre inmediatamente anterior y 335 más que en el primer semestre de 2024. Estas cifras de Castilla y León están muy lejos de las de otras regiones, como las 20.540 de la Comunidad Valenciana, las 13.410 de Andalucía o las 11.260 de Cataluña.

El precio medio de la vivienda comprada por población extranjera en Castilla y León se situó en 825 euros por metro cuadrado, frente a los 2.792 euros de Cataluña o los 1.943 de la Comunidad Valenciana. Aquí no solo influye los precios más altos de estos territorios, sino también el hecho de que en comunidades de la costa, los compradores extranjeros también se lanzan al mercado de vivienda nueva o de mejores calidades, mientras que en comunidades del interior suelen recurrir a pisos de segunda mano (y de precio más asequible). Y eso, porque también hay que precisar si se trata de extranjero residente en España o de aquellos que, desde otros países, invierten en el mercado inmobiliario español.

En el conjunto del país, los mayores compradores extranjeros (residentes aquí) tienen nacionalidad marroquí (5.557), seguido por Rumanía (4.031), Italia (3.839), Reino Unido (2.442) y China (2.427). El precio medio del metro cuadrado pagado por un comprador marroquí se situó en 707 euros. El comprador de Noruega llegó a desembolsar, de media, 3.439 euros.

En el caso de los no residentes, en primer lugar están los ciudadanos de Reino Unido (3.289) y Alemania (3.268), con Países Bajos (3.144) y Bélgica (2.278) a continuación.