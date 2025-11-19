El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer camina por delante de una inmobiliaria en Segovia. Antonio de Torre

La compra de viviendas por parte de extranjeros creció el 25% en Castilla y León

Marroquíes, rumanos e italianos se sitúan en cabeza en el conjunto del país

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:49

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó el 2% interanual en el primer semestre de 2025 (en relación con la primera mitad ... de 2024) hasta alcanzar un total de 71.155 operaciones en el conjunto del país. Es un ligero incremento que, sin embargo, en Castilla y León se ha acentuado a un ritmo mucho más acelerado, hasta llegar al 25,9% (solo por detrás de Asturias, con el 30,8%). A continuación vienen Galicia (14,3%) y Castilla-La Mancha (11,7%). Sin embargo, hay claros retrocesos en los archipiélagos (el 7,7% menos en Canarias y el 6,8% menos en Baleares) y también (en torno al -3,6%) en Navarra y la Comunidad Valenciana.

