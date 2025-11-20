Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid Ciertos barrios e incluso determinadas zonas del centro de la ciudad concentran la mayoría de pisos «asequibles», aunque con superficies reducidas o pendientes de reforma

Escaparate de una agencia inmobiliaria en Valladolid, en imagen de archivo.

Ignacio Repilado Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:54 Comenta Compartir

Las plataformas digitales son un canal cada vez más habitual para la compraventa de vivienda entre particulares. Sin embargo, con la tendencia alcista de los precios, cada vez menos zonas ofrecen vivienda a precios que se puedan considerar «asequibles».

¿Es posible adquirir una vivienda en Valladolid por menos de 150.000 euros?

En la capital vallisoletana existen ciertas zonas en las que, tal y como reflejan determinados anuncios publicados en portales como pisos.com, idealista.com o fotocasa.es, entre otros, sí se puede adquirir un piso por alrededor de 150.000 euros. Sin embargo, esta oferta se concentra en zonas o barrios concretos.

¿Dónde se puede comprar una casa por 150.000 euros o menos?

Barrios como Delicias, Rondilla, Pajarillos o La Rubia; así como áreas de la zona centro de Valladolid muy concretas ofrecen vivienda por este precio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en muchos casos, se trata de viviendas pequeñas, para reformar o incluso productos de inversión.

•Delicias: En diferentes calles del barrio de Delicias se pueden encontrar pisos de 2 o 3 dormitorios, tanto para entrar a vivir como productos a reformar u «oportunidades de inversión». Por lo general, cuentan con un precio de venta de entre 100.000 y 140.000 euros, en función de factores como la fecha de construcción, la superficie o la altura (incluyendo bajos, algunos de ellos recientemente reformados).

A modo de ejemplo, existe un piso en la calle Celtas Cortos a la venta por 110.000 euros con 79 metros cuadrados y 3 habitaciones en una segunda planta exterior con ascensor.

Ampliar Pisos en Rondilla, Valladolid. Carlos Espeso

•Rondilla-Santa Clara: En ciertas ubicaciones de este barrio con buena conexión con el centro existen a la venta pisos de 2 o 3 habitaciones para reformar o en buen estado entre 95.000 y 140.000 euros.

Un ejemplo es la vivienda construida en 1965 que se encuentra a la venta en la calle Cardenal Cisneros por 110.000 euros con una superficie de 82 metros cuadrados, y 3 habitaciones, en una cuarta planta sin ascensor.

•Pajarillos: El barrio de Pajarillos ofrece diferentes pisos de 1 o 3 dormitorios, tanto de particulares como de agencias desde unos 80.000 euros. Existen también viviendas con garaje incluido entre los 110.000 y los 130.000 euros.

Ampliar Viviendas en el barrio de Pajarillos. Rodrigo Jiménez

En la calle María de Vargas, por ejemplo, existe un piso de 70 metros cuadrados con dos habitaciones (bajo exterior) con plaza de garaje incluida a la venta por 125.000 euros.

•La Rubia: El barrio vallisoletano de La Rubia cuenta con una oferta bastante limitada de pisos (principalmente reformados, con dos o tres habitaciones y ubicados en fincas antiguas), algunos de ellos se venden por debajo de 150.000 euros.

Un ejemplo es la vivienda anunciada en la calle Corta con una superficie de 70 metros cuadrados, 3 habitaciones, en una cuarta planta exterior con ascensor. Se vende por 128.900 euros aunque «la vivienda no tiene calefacción», según especifica el anuncio publicado en Idealista.

¿Se puede adquirir una vivienda por menos de 150.000 euros en el centro de Valladolid?

En algunas zonas céntricas de Valladolid existe una oferta muy limitada de pisos que rozan los 150.000 euros. Este tipo de viviendas, principalmente, suelen ser estudios o áticos muy pequeños; así como pisos a reformar (aunque también aparecen inmuebles en situaciones especiales, como ocupados ilegalmente).

Un ejemplo es el piso de la calle Juan Agapito y Revilla construido en 1966 de dos habitaciones y 62 metros cuadrados. Está ubicado en una tercera planta exterior sin ascensor y se encuentra anunciado a la venta por 148.000 euros.

¿Cuál es el precio medio de los inmuebles a la venta en Valladolid?

Por lo general, el precio medio de los inmuebles a la venta en Valladolid es de 1.941€ por m² según datos del portal Idealista, donde se recoge que «los pisos y apartamentos son la tipología más cara, con un precio medio de 2.009 € por m², mientras que casas o chalets son la tipología más económica con un precio medio de 1.496 € por m²», tomando como referencia datos del presente mes.

¿Cómo ha variado el precio de la vivienda en Valladolid?

De acuerdo con el portal anteriormente mencionado, y con datos de noviembre de 2025, «el precio medio ha aumentado un 1,7% respecto al mes anterior y un 9,3% al último año».