«Las actrices tenemos que pasar unas cribas que son muy poco realistas»

Protagonistas de la serie española de época 'La Promesa', ambientada en 1913 y ganadora del Premio Emmy Internacional en la categoría de Telenovela 2024, las actrices Eva Martín y Ana Garcés unen su voz a la ola morada del Día Internacional de la Mujer. «Es un día importante para alzar la voz contra la desigualdad, la violencia de género, las injusticias y todo a lo que nos tenemos que enfrentar las mujeres día a día», afirma Ana Garcés (Valladolid, 2000). «También es un revulsivo importante para reivindicar los pasos alcanzados hasta aquí, que creo que son combustible para no desfallecer en el camino, porque la tarea por delante es larga todavía», apostilla Eva Martín (nacida en Gerona, en 1974, pero vallisoletana de adopción).

'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello' es uno de los lemas de este 8M. «No se puede dejar fuera ni a mujeres racializadas, ni migrantes, ni en situación de vulnerabilidad. Creo que la lucha feminista o es por y para todas o no es», recalca Ana. «Es evidente que si buscamos igualdad lo hacemos en todos los términos», añade Eva.

Una de las reivindicaciones más repetidas por las mujeres en el sector audiovisual es que a partir de cierta edad deja de sonar el teléfono. «Faltan papeles de mujeres protagonistas mayores de 40 años y que no estén definidos por su aspecto, porque las actrices tenemos que pasar unas cribas muy poco realistas», lamenta Eva Martín. A su compañera de reparto le gustaría «ver a mi madre. Una mujer real de 60 años, normal. Por eso creo que es necesario que haya más espacio para directoras, guionistas y productoras, porque la mirada de una mujer cambia mucho la manera en la que se nos representa en pantalla».

Admiten que «queda mucho por hacer», aunque «vamos consiguiendo tener historias lideradas por personajes femeninos, escritas por guionistas mujeres que pueden conocer muy bien el universo femenino en su globalidad, donde se muestra la fuerza que tenemos en muchísimos aspectos y, sobre todo, cuando vienen las dificultades de la vida», apunta Martín.

A través de su trabajo como Jana Expósito, a la que da vida en la serie de TVE que reúne cada día a casi un millón de espectadores, Garcés tiene claro que «se muestra muy bien cómo la sociedad absorbe y aunque ella tenga un carácter peleón, para sobrevivir en sociedad tiene que rebajar los estándares de lo que considera que es justo». A Eva Martín le viene a la cabeza el personaje de Anna en 'Pan de limón con semillas de amapola'–dirigida por Benito Zambrano en 2021–, «una mujer muy cohibida y sometida a las exigencias familiares y sociales que tiene una transformación espectacular a raíz de la noticia de una enfermedad. De repente rompe con todos sus miedos y paradójicamente surge la mujer más fuerte que hay en ella».

Estas dos intérpretes vallisoletanas no son ajenas a las situaciones de machismo, «que se dan en cualquier situación de la vida». El movimiento 'Me too', que unió a las mujeres y puso Hollywood patas arriba –llevó a la cárcel al productor Harvey Weinstein–, hizo aflorar a un primer plano el hartazgo ante una situación silenciada de abusos en este sector.

También sirvió para dar mayor visibilidad a un trabajo activista por la igualdad que ya se venía realizando. «Para mí una actriz referente es Reese Witherspoon, que fundó su propia productora para impulsar historias como 'Big Little Lies', con mujeres protagonistas en una edad en la que son invisibles para la industria», comenta Ana Garcés. Eva cita también nombres como Meryl Street, Kate Winslet o Emma Thompson. «A nivel internacional hay mujeres que están aprovechando muy bien el altavoz que tienen defendiendo historias de mujeres reales», subraya.

En ese camino hacia una sociedad más justa para todas las personas, inspirar cambios positivos es una tarea común de mujeres y hombres a la que se suman estas dos actrices, que además de la televisión tienen otros proyectos en el horizonte. Eva Martín se subirá a los escenarios con la música y Ana Garcés será una de las protagonistas de la obra teatral, 'Panorama desde el puente', una de las obras más impactantes de Arthur Miller, que se estrenará en enero de 2026.