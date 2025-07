Las noticias más leídas del miércoles 16 de julio en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Miércoles, 16 de julio 2025, 19:17 Comenta Compartir

1 Adiós al Amanecer, el bar que vio nacer Parquesol

Paco Fernández se asomó a la puerta de su recién estrenado bar y les pidió a los obreros que pavimentaban aquella calle peatonal ajardinada que, si no les importaba, empezaran por su lado. «Habían arrancado por el otro lado, pero claro, queríamos poner terraza», dice. Era abril de 1992. Una ortofoto aérea del Ayuntamiento de Valladolid, hecha en el mes de febrero, corrobora su recuerdo.

2 El acusado de violar a una menor se jactaba con sus amigos: «Ni le baja la regla y tenemos sexo»

Un joven acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor desde que esta tenía trece años, y con la cual mantenía una relación de noviazgo durante un año, se jactaba delante de sus amigos de sus acciones, constitutivas de delito al no poder haber consentimiento dada la edad de la víctima, con expresiones como: «Ni le baja la regla y aún así me la follo», «aunque ellas no quieran yo me las follo».

3 Valladolid Muere apuñalado por el portero de una discoteca en Salamanca

Un hombre ha fallecido esta pasada madrugada en el Salamanca en la céntrica calle Bordadores. El suceso se ha registrado pasadas las cuatro de la madrugada cuando un varón de 42 años y de origen senegalés ha sido apuñalado en esta calle del centro de Salamanca en la que están ubicados varios locales de ocio nocturno, como informa Salamancahoy.

4 Estos son los requisitos para solicitar el bono infantil de 200 euros en Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de hoy la orden la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que regula la concesión del Bono Infantil a las familias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el cuidado de menores de 4 a 12 años.

5 Detienen a un hombre de 52 años por un ataque con cuchillo a su mujer, que acudió al médico con heridas

Un hombre de 52 años ha sido detenido esta tarde en las inmediaciones de la la calle Francisco Mendizábal de Valladolid, cerca de su domicilio, después de que su mujer acudiese al Centro de Salud Arturo Eyries con importantes heridas en los brazos causadas por arma blanca.

6 Saeta reconoce retrasos y cancelaciones de pedidos por la huelga y estudia ajustes de plantilla

Saeta Die Casting, la fundición de aluminio del polígono de San Cristóbal que tiene a sus trabajadores de producción en huelga indefinida, reconoce que «el impacto de los movimientos convocados ha derivado en retrasos y cancelaciones en las entregas a los clientes». Al hilo de esto, la compañía alerta de que a pesar de las conversaciones que está manteniendo «con la finalidad de atender a su demanda», ya puede «confirmar la intención de alguno de ellos de buscar otro proveedor siderúrgico para la fabricación de las piezas que requieren».

7 De Valladolid a Paraguay por amor: «La carga fiscal es mínima, doce años y ya tenemos casa propia»

Doce años son los que Roberto San José, natural de Traspinedo (Valladolid) lleva viviendo en Paraguay, más concretamente en Sargento José Félix López, una ciudad del departamento de Concepción. El amor y la falta de oportunidades de trabajo en Valladolid «empalmando un contrato temporal tras otro» pusieron sobre la mesa la opción de trasladarse a Paraguay. «Conocí a una hermosa paraguaya con la que me casé después de un tiempo.

8 La mujer del CEO de Lufthansa atropella y mata a una joven de 24 años en Cerdeña

El mundo de los negocios se ha teñido de luto al conocer la noticia en la que Vivian Spohr, mujer del CEO de Lufthansa, ha sido la protagonista de un accidente de tráfico mortal en el que una joven de apenas 24 años ha fallecido. Los hechos ocurrieron en Porto Cervo, una exclusiva localidad situada al norte de Cerdeña, según menciona ¡Hola!.

9 El detonante del apuñalamiento mortal en Salamanca: un portero de discoteca, una entrada frustrada y una navaja

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha valorado el fallecimiento de una persona de origen senegalés de 42 años, presuntamente, a manos del portero de un local de ocio de la calle Bordadores, de nacionalidad brasileño, por una puñalada cercana al corazón. Los hechos se produjeron sobre las 4 de la madrugada cuando el fallecido intentó entrar en el local de ocio del portero y tras negársele el paso, se inició una discusión que derivó en un apuñalamiento posterior.

10 Las curiosidades de Auvasa: 4.000 perros, los que pagan con monedas y dónde está la parada con más gente

El 57,2% de quienes viajaron con billete ordinario durante el primer semestre en autobús lo abonaron en metálico, de acuerdo con los datos facilitados por Auvasa, que registra un ligero incremento de este pago con monedas. Fueron 268.339 desplazamientos entre enero y junio, frente a los 230.852 del mismo periodo del año anterior.

