Las noticias más leídas del jueves 17 de julio en El Norte de Castilla

1 Muere Javier Mardones, periodista de Castilla y León Televisión, a los 41 años de edad

El periodista Javier Mardones, uno de los rostros al frente de la información deportiva en Castilla y León Televisión, ha muerto la pasada noche, según confirmó la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid.

2 El acusado de violar a una menor se jactaba con sus amigos: «Ni le baja la regla y tenemos sexo»

Un joven acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor desde que esta tenía trece años, y con la cual mantenía una relación de noviazgo durante un año, se jactaba delante de sus amigos de sus acciones, constitutivas de delito al no poder haber consentimiento dada la edad de la víctima, con expresiones como: «Ni le baja la regla y aún así me la follo», «aunque ellas no quieran yo me las follo».

3 Valladolid Adiós al Amanecer, el bar que vio nacer Parquesol

Paco Fernández se asomó a la puerta de su recién estrenado bar y les pidió a los obreros que pavimentaban aquella calle peatonal ajardinada que, si no les importaba, empezaran por su lado. «Habían arrancado por el otro lado, pero claro, queríamos poner terraza», dice. Era abril de 1992. Una ortofoto aérea del Ayuntamiento de Valladolid, hecha en el mes de febrero, corrobora su recuerdo.

4 La Ribera del Duero, posible escenario de la boda de la hija de Antonio Banderas

Stella del Carmen Griffith Banderas, la hija del actor malagueño Antonio Banderas y la actriz estadounidense Melanie Griffith, está a punto de dar un gran paso en su vida personal: se casa este octubre en España con Alex Gruszynski, su pareja de larga data. Aunque nacida en Marbella, Stella ha vivido entre Estados Unidos y España, y mantiene una conexión muy fuerte con sus raíces andaluzas, algo que podría influir en el estilo y el lugar de la boda.

5 La niñera que asesinó a una bebé de seis meses en Pajarillos

Rosario Romillo Delgado había empezado su segundo mes al cuidado de Ana Helena, una bebé de seis meses. La progenitora no tenía con quien dejarla ese verano, había sido madre soltera por inseminación artificial y necesitaba la ayuda de una niñera. Alguien del trabajo le habló de esta mujer de 38 años, con dos hijos, divorciada y vecina de Laguna de Duero.

6 En libertad el detenido por atacar a su mujer con un cuchillo en Huerta del Rey

El detenido por atacar a su mujer con un cuchillo de grandes dimensiones en la tarde del pasado martes, ha sido puesto en libertad en calidad de investigado este miércoles, tras la vista rápida celebrada esta mañana en el juzgado de Violencia Sobre la Mujer, de la que por el momento no han trascendido más detalles.

7 A prisión por tirar del freno cuando su novia conducía: «Pues nos matamos»

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Bartolomé de Tirajana acordó este miércoles el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de A.S.M., residente en Gran Canaria, como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género del que fue víctima su pareja sentimental.

8 La mujer del CEO de Lufthansa atropella y mata a una joven de 24 años en Cerdeña

El mundo de los negocios se ha teñido de luto al conocer la noticia en la que Vivian Spohr, mujer del CEO de Lufthansa, ha sido la protagonista de un accidente de tráfico mortal en el que una joven de apenas 24 años ha fallecido. Los hechos ocurrieron en Porto Cervo, una exclusiva localidad situada al norte de Cerdeña, según menciona ¡Hola!.

9 El detonante del apuñalamiento mortal en Salamanca: un portero de discoteca, una entrada frustrada y una navaja

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha valorado el fallecimiento de una persona de origen senegalés de 42 años, presuntamente, a manos del portero de un local de ocio de la calle Bordadores, de nacionalidad brasileño, por una puñalada cercana al corazón. Los hechos se produjeron sobre las 4 de la madrugada cuando el fallecido intentó entrar en el local de ocio del portero y tras negársele el paso, se inició una discusión que derivó en un apuñalamiento posterior.

10 El fotógrafo de Valladolid que despoja a 1.800 clubes de carretera del «brillo nocturno»

Hace ocho años se propuso Ángel Marcos (Medina del Campo, 1955) captar la «tramoya» de los locales de alterne que salpican rutas principales y periféricas del país, lo mismo locales abiertos que cerrados con el paso del tiempo, siempre tomando fotografías a plena luz del día de fachadas, aparcamientos y entorno. Y de algunos, situados en pleno casco urbano.

