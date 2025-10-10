El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una pareja observa el estado en el que se encuentra el Pontón Alto en la actualidad. Antonio de Torre

Segovia prohíbe el riego de parques y jardines por la amenaza de «emergencia hídrica»

La falta de lluvias desde el verano ha agudizado la bajada del agua embalsada en el Pontón Alto y Puente Alta

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:40

El Ayuntamiento de Segovia ha emitido un bando en el que informa a la ciudadanía de que «prohíbe expresamente el riego de jardines, parques públicos ... y privados» si se lleva a cabo a través del abastecimiento de agua potable de la red municipal. El aviso, firmado por el alcalde, José Mazarías, argumenta la drástica medida adoptada en que las reservas hídricas que acumulan el Pontón Alto y el embalse de Puente Alta, en la entidad local menor de Revenga, son «escasas». Preocupa especialmente el estado en el que se encuentra este último, ya que sus recursos son compartidos.

