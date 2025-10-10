Segovia prohíbe el riego de parques y jardines por la amenaza de «emergencia hídrica»

El Ayuntamiento de Segovia ha emitido un bando en el que informa a la ciudadanía de que «prohíbe expresamente el riego de jardines, parques públicos ... y privados» si se lleva a cabo a través del abastecimiento de agua potable de la red municipal. El aviso, firmado por el alcalde, José Mazarías, argumenta la drástica medida adoptada en que las reservas hídricas que acumulan el Pontón Alto y el embalse de Puente Alta, en la entidad local menor de Revenga, son «escasas». Preocupa especialmente el estado en el que se encuentra este último, ya que sus recursos son compartidos.

Este pantano también está surtiendo a El Espinar y a los pueblos de la Mancomunidad de la Mujer Muerta, compuesta por Ortigosa del Monte, La Losa, Navas de Riofrío y Otero de Herreros, después de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) culminara las obras de vaciado de El Tejo y activara la alternativa impulsada desde Revenga.

El bando, que ha sido publicado en la mañana de este viernes, también ampara la decisión de cortar el grito del agua potable para el riego en la falta de precipitaciones. El panorama de sequía que se alarga desde el verano ha contribuido a la disminución del nivel embalsado. A ello se junta «la incertidumbre», también en este mismo plano meteorológico, por las previsiones de lluvia de cara a las próximas semanas, que no solo precisamente halagüeñas. Así pues, con esta alineación de factores en contra de la garantía de un abastecimiento suficiente para el consumo en los hogares y establecimientos, se ha dado prioridad al suministro a la población y se ha restringido el baldeo en jardines y parques públicos y privados.

La situación de los embalses del Pontón Alto y Puente Alta refleja los efectos de una sequía prolongada. La falta de lluvias otoñales, que habitualmente recargan los embalses, ha disparado las alarmas.

Recursos compartidos

Son intervenciones que el Ayuntamiento de Segovia adopta para disminuir el consumo general, evitar que se incurra en indeseables derroches que al final puedan amenazar el abastecimiento a las personas. No es la única administración que ha tomado medidas para tratar de asegurar el suministro potable en las casas y establecimientos. A principios de este mes de octubre, hace apenas una semana, El Espinar también apretó un poco más las tuercas del uso racional y publicó un bando en el que anunciaba la prohibición del riego «total» de jardines, huertos y piscinas.

«Actualmente, el abastecimiento mayoritario de agua se está realizando desde el sistema de Puente Alta, cuyas reservas también deben cubrir las necesidades de los municipios vecinos pertenecientes a la Mancomunidad de la Mujer Muerta y Segovia», esgrimía el escrito difundido por el Consistorio espinariego. La restricción responde a la necesidad de ahorrar, de no derrochar una gota para «evitar situaciones extremas en las que no pueda garantizarse el suministro para El Espinar y para el resto de municipios citados», continuaba el aviso. Así, con estas razones por delante, el regidor justifica en el bando la adopción de «medidas eficaces que reduzcan notablemente los consumos».

«Niveles alarmantes»

Por su parte, la capital segoviana, como lo califican fuentes municipales, afronta a día de hoy un escenario de «emergencia hídrica» como consecuencia de las «escasas reservas de agua en los embalses del Pontón Alto y Puente Alta, cuya capacidad se encuentra en niveles alarmantes».

La prohibiciones contenidas en el bando, que entran en vigor este mismo viernes, están respaldadas por el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el cual recoge precisamente la preferencia de abastecer a la población antes y por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento. «La decisión responde a la necesidad de preservar las reservas de los embalses, que han alcanzado niveles críticos tras meses sin lluvias significativas», hace hincapié el alcalde de Segovia al justificar las medidas.

José Mazarías hace un llamamiento a todos los ciudadanos, organismos, empresas y colectivos sociales para que adopten «un uso racional y responsable del agua». Ante esa emergencia, el regidor de la capital pide un esfuerzo conjunto y global a los vecinos y negocios, «aunque ello suponga molestias e incomodidades». «Estamos ante un recurso escaso que debemos proteger entre todos», conmina el alcalde segoviano.

Las restricciones que han empezado este viernes permanecerán vigentes hasta que las condiciones de los embalses mejoren, lo que será comunicado oportunamente por el Consistorio.