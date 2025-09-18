El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Truchas muertas flotan en el embalse del Tejo, en El Espinar. El Norte
Provincia de Segovia

Reprochan a la CHD la muerte de truchas en el Tejo por «no vigilar» el desembalse

La Confederación Hidrográfica del Duero asegura que se ha logrado rescatar el 80% de la fauna del embalse de El Espinar

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:46

Vecinos de El Espinar, en la provincia de Segovia, temen que el último episodio de mortandad de peces acontecido quede en agua de borrajas ... y que los responsables de estos hechos queden impunes. Hablan de «negligencia» por parte de las autoridades, en particular de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que en su respuesta defiende a las actuaciones que se llevan a cabo en estas fechas dentro del plan diseñado para el vaciado definitivo del embalse del Tejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  3. 3

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  6. 6

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  7. 7

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  8. 8 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  9. 9

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Reprochan a la CHD la muerte de truchas en el Tejo por «no vigilar» el desembalse

Reprochan a la CHD la muerte de truchas en el Tejo por «no vigilar» el desembalse