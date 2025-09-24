El agua recupera su transparencia, pero la coloración persiste en algunos barrios

El suministro de agua en Segovia vuelve gradualmente a la normalidad después de varios días de alteraciones en su coloración, especialmente en los barrios ... de Santa Eulalia, El Salvador, San Millán, San Lorenzo, El Cristo de Mercado, Santa Teresa-Puente de Hierro y recinto amurallado. Según el Ayuntamiento, la presencia de hierro en el agua procedente del Pontón Alto, que va perdiendo agua embalsada, fue la causa de la coloración marrón o anaranjada detectada en algunos hogares.

Aunque los niveles de hierro siempre se han mantenido por debajo de los límites recomendados, el Consistorio tomó medidas inmediatas para garantizar la calidad del suministro. Durante la semana del 15 de septiembre, el Servicio Municipal de Aguas decidió mezclar el agua del Pontón Alto con la extraída de los acuíferos de Madrona, medida que permitió diluir los niveles de hierro y acelerar la recuperación del carácter incoloro del agua. Fuentes municipales aseguran que esta mezcla solo se aplicó durante unos días, y desde entonces el suministro se realiza exclusivamente desde el Pontón Alto. Además, se ha reducido la cloración del agua, pues el hipoclorito, utilizado habitualmente para su tratamiento, puede reaccionar con el hierro y oscurecer el agua, agravando el problema.

El embalse del Pontón Alto, principal fuente de abastecimiento de la ciudad, ha mantenido niveles estables durante el verano gracias a las abundantes lluvias de la primavera. Ayer, 22 de septiembre, se encontraba al 72,9% de su capacidad, con 5,3 hectómetros cúbicos de agua embalsada de un total de 7,3 hectómetros cúbicos (la media de los últimos diez años para estas mismas fechas es de 5,0 hectómetros cúbicos). La estabilidad ha garantizado el suministro durante todo el estío.

El Servicio Municipal de Aguas continúa realizando mediciones en la toma de cabecera del Pontón Alto y en diversos puntos de la red de distribución para monotorizar la calidad. Los análisis confirman que los niveles de turbidez y hierro se mantienen dentro de los parámetros establecidos por la normativa sanitaria, por lo que el agua es completamente apta para el consumo. No obstante, el Ayuntamiento, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ha iniciado estudios para determinar las causas exactas del aumento de hierro detectado en el embalse, con el objetivo de prevenir futuros episodios similares.

La situación tiende, pues, a la normalización, aunque en algunos puntos de la red de distribución aún se percibe una ligera coloración, que se espera desaparezca por completo en los próximos días. Además, se han realizado ajustes en el tratamiento del agua para minimizar cualquier impacto visual o estético, sin comprometer su seguridad. El Ayuntamiento ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas.

Posible fuga

Por otra parte, este miércoles, 24 de septiembre, el Servicio Municipal de Aguas llevará a cabo una excavación en el ramal directo de la rotonda del Espolón, con el objetivo de localizar una posible fuga en la red de distribución de agua potable. Como consecuencia, el ramal que permite a los vehículos procedentes de la avenida Padre Claret incorporarse directamente a la avenida Juan Carlos I (sin necesidad de acceder a la glorieta) permanecerá cerrado al tráfico.

El corte se producirá a las ocho y media de la mañana y se mantendrá hasta la conclusión de los trabajos. Durante ese tiempo, los conductores que deseen incorporarse a Juan Carlos I desde Padre Claret deberán hacerlo accediendo a la glorieta del Espolón.