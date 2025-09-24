El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado actual del Pontón Alto. Antonio de Torre

Segovia

El agua recupera su transparencia, pero la coloración persiste en algunos barrios

La mezcla del agua del Pontón Alto con la extraída de los acuíferos de Madrona ha permitido diluir los niveles de hierro y la recuperación del carácter incoloro

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:11

El suministro de agua en Segovia vuelve gradualmente a la normalidad después de varios días de alteraciones en su coloración, especialmente en los barrios ... de Santa Eulalia, El Salvador, San Millán, San Lorenzo, El Cristo de Mercado, Santa Teresa-Puente de Hierro y recinto amurallado. Según el Ayuntamiento, la presencia de hierro en el agua procedente del Pontón Alto, que va perdiendo agua embalsada, fue la causa de la coloración marrón o anaranjada detectada en algunos hogares.

