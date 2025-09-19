El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Embalse del Pontón Alto, esta semana. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento combinará el suministro de agua desde el Pontón y desde Madrona

Entre las alternativas que se manejan está cambiar el lugar de captación en el embalse ante los elevados niveles de hierro registrado

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:40

El Ayuntamiento de Segovia optará por mezclar agua del Pontón Alto y de los acuíferos de Madrona para normalizar cuanto antes el suministro en ... los barrios afectados por la reciente coloración anaranjada sin renunciar a la potabilidad del servicio. «El agua nunca ha dejado de ser apta para el consumo», recalcó el alcalde, José Mazarías, quien explicó que los análisis detectaron niveles elevados de hierro en la captación del Pontón Alto -«un episodio inédito»- y que, tras localizar el problema, se cerró la entrada a la ETAP y se activó el bombeo desde Madrona.

