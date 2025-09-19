El Ayuntamiento combinará el suministro de agua desde el Pontón y desde Madrona

El Ayuntamiento de Segovia optará por mezclar agua del Pontón Alto y de los acuíferos de Madrona para normalizar cuanto antes el suministro en ... los barrios afectados por la reciente coloración anaranjada sin renunciar a la potabilidad del servicio. «El agua nunca ha dejado de ser apta para el consumo», recalcó el alcalde, José Mazarías, quien explicó que los análisis detectaron niveles elevados de hierro en la captación del Pontón Alto -«un episodio inédito»- y que, tras localizar el problema, se cerró la entrada a la ETAP y se activó el bombeo desde Madrona.

La solución inmediata pasa por ir combinando ambos orígenes: «Si el hierro en el Pontón sigue bajando, mezclaremos con Madrona», avanzó Mazarías. El regidor admitió el sobrecoste de esta decisión, ya que bombear desde Madrona cuesta unos 3.000 euros al día, pero «aquí no se puede medir el coste», porque el objetivo es estabilizar el servicio y recuperar el aspecto habitual del agua en la red. Entre las alternativas que maneja el Ayuntamiento también está cambiar el nivel del que se capta agua del Pontón.

El alcalde distinguió entre turbidez y coloración: la primera «ha sido correcta», mientras que el tono marrón procedente del Pontón afectó sobre todo a El Salvador, Santa Eulalia, Cristo del Mercado, Santa Teresa–Puente de Hierro, Santo Tomás, San Millán y el recinto amurallado. La concentración de hierro está «muy por debajo del límite legal» -130 microgramos por litro frente a los 600 permitidos- y desciende según las mediciones municipales.

Paralelamente, los técnicos analizan la toma del embalse para determinar si el origen está en la captación o en la conducción y, en su caso, ajustar el nivel de extracción. «Seguimos vigilando, el abastecimiento está garantizado y la mezcla Pontón–Madrona será la vía de transición hasta resolver el incidente», concluyó Mazarías.