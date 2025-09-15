El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El agua sale turbia en una casa de la capital segoviana. A. M. C.

Un aumento del hierro ensucia el agua en los grifos de siete barrios de Segovia

El Ayuntamiento de la ciudad ha puesto en marcha el bombeo desde los acuíferos de Madrona para solventar la alteración en el suministro

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:51

Más hierro del que es normal. Esa es la razón a la que apuntan los técnicos del Ayuntamiento de Segovia de que el agua que ... están recibiendo cientos de hogares ubicados en distintos puntos de la ciudad presente un aspecto turbio y sucio. Las manifestaciones de los vecinos afectados a través de redes sociales de esta apariencia en el suministro que llega a los grifos de sus casas. El Consistorio confirma en una comunicación emitida este lunes la incidencia observada a lo largo de los últimos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

