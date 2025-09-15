Un aumento del hierro ensucia el agua en los grifos de siete barrios de Segovia

Más hierro del que es normal. Esa es la razón a la que apuntan los técnicos del Ayuntamiento de Segovia de que el agua que ... están recibiendo cientos de hogares ubicados en distintos puntos de la ciudad presente un aspecto turbio y sucio. Las manifestaciones de los vecinos afectados a través de redes sociales de esta apariencia en el suministro que llega a los grifos de sus casas. El Consistorio confirma en una comunicación emitida este lunes la incidencia observada a lo largo de los últimos días.

Según las explicaciones que aporta el gobierno municipal en dicha nota, ratifica que hay zonas de la capital segoviana en las que el abastecimiento sufre «una alteración en el color del agua», tal y como han alertado muchos residentes perjudicados por esta anomalía. Los entornos que más han notado esta irregularidad se sitúan en los barrios de la zona baja de la ciudad. Más concretamente, la turbiedad está siendo más llamativa en inmuebles y locales de Santa Eulalia, El Salvador, San Millán, San Lorenzo, Cristo del Mercado, Santa Teresa-Puente de Hierro, así como en el Recinto Amurallado. Son cientos de viviendas y de establecimientos en los que estos días está saliendo el agua oscura.

Las mismas fuentes del Ayuntamiento de Segovia ponen de relieve que el motivo de esta alteración se encuentra en «un aumento puntual de los niveles de hierro». Este exceso se ha detectado en la toma de cabecera situada en el embalse del Pontón Alto.

El vaso del pequeño pantano se encuentra a más del 74% de su capacidad en la actualidad, según los datos en tiempo real del sistema de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Esto quiere decir que, en la actualidad, dispone de unas reservas de 5,4 hectómetros cúbicos sobre los 7,3 de su volumen total.

«No hay riesgo para la salud»

Los representantes de la administración municipal lanzan un mensaje de tranquilidad a pesar del problema y aseguran que los niveles de turbiedad «se mantienen dentro de los parámetros establecidos y no suponen riesgo para la salud».

Una vez descubierta la causa y localizado el problema, se ha activado el sistema de bombeo de agua potable desde los acuíferos de Madrona. La medida ya está en marcha y permitirá que el agua recupere progresivamente su color habitual a lo largo de las próximas horas, vaticina el Ayuntamiento de la capital.

Las mediciones han sido constantes «desde el primer momento» en el que se detectó el exceso de turbiedad en el abastecimiento que reciben determinados barrios de Segovia. Así lo defiende el Consistorio que preside el alcalde José Mazarías. La comunicación oficial de este lunes incide en el control que lleva a cabo el Servicio Municipal de Aguas, con evaluaciones del suministro tanto en la toma de cabecera del Pontón Alto como en distintos puntos de la red de distribución de agua en la ciudad con el objetivo de identificar y localizar el origen del problema.

Una vez puestas en marcha las medidas alternativas de bombeo desde Madrona para solventar la incidencia, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero para efectuar «los estudios necesarios» con la finalidad de determinar con exactitud la causa que está detrás del aumento de hierro en el agua del Pontón Alto.

Hace medio año

A diferencia de ahora, hace medio año, en el mes de marzo de este 2025, varios barrios de la capital segoviana tuvieron que recurrir al abastecimiento a través de garrafas y botellas debido a otro fallo detectado en el sistema de suministro. En aquella ocasión, la alteración del color del agua y la turbiedad estuvieron provocados por las intensas lluvias que cayeron en los primeros meses del curso. Los arrastres en el río Frío que surte al embalse de Puente Alta ocasionaron la problemática en las aguas que entran en la estación de tratamiento del Rancho del Feo.

A pesar de existir un sistema automatizado que regula los reactivos necesarios para generar y garantizar la limpieza en dicha planta, la gran turbiedad acumulada en el abastecimiento procedente del embalse de Puente Alta, situado en la entidad local menor de Revenga, sobrepasó los controles y accedió a la red de distribución. El Consistorio declaró el suministro no apto. Al ser un origen distinto, los damnificados también fueron los vecinos en otros barrios de la ciudad.

En concreto, aquella incidencia de marzo la acusaron los residentes en la parte alta de la ciudad. Nueva Segovia, la colonia de Pascual Marín, La Albuera, El Carmen y Comunidad Ciudad y Tierra de Segovia fueron los distritos que tuvieron que recurrir al agua embotellada, tal y como recomendó el propio Ayuntamiento.