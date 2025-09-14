El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fuente en la localidad. El Norte

Un pueblo de Segovia afronta una crisis de agua por contaminación de uranio en sus urbanizaciones

El Ayuntamiento va a tener que seguir abasteciendo con cisternas a la población

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:14

Ituero y Lama, de 450 habitantes, ha vivido un verano de pesadilla debido a una situación sin muchos precedentes en España: la contaminación por uranio ... en el agua de las urbanizaciones Cerca Nueva y Coto de San Isidro. El problema ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Laura Rubio (PP), en un contexto marcado por una novedosa normativa sanitaria y la complejidad de encontrar soluciones viables para un municipio de recursos limitados.

