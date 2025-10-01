Solo un día de julio acumula el 55% de las precipitaciones registradas en todo el verano

El verano es la estación más seca del año en Segovia. Sin embargo, los valores de precipitación observados en la provincia a lo largo del ... último periodo estival advierten de una época con mayor sequía de lo habitual. En concreto, las lluvias han escaseado en gran medida en el sur, que ha sido la comarca más afectada. Tan solo hay puntuales excepciones en el entorno de la estación de esquí de La Pinilla y algunos puntos del nordeste, donde los litros arrojados se ajustan al promedio de la última década, de acuerdo con el balance elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las tormentas han sido protagonistas de buena parte del verano, ya que se han sucedido a mediados de junio y principios de julio -que han estado acompañadas de pedrisco-, pero también en la segunda quincena de agosto. En este último periodo, han sido secas y con un importante componente eléctrico. Muestra de ello es que los rayos han provocado un total de 18 incendios, aunque la gran mayoría no han revestido gravedad, de acuerdo con el informe provisional que publica la Junta de Castilla y León.

El verano de 2025 ha sido uno de los que menos precipitaciones ha registrado en la última década, ya que es superado por 2024 y, sobre todo, por 2023. No obstante, mejora las estadística respecto a 2022, que coincidió con uno de los periodos de sequía más prolongados del presente siglo. En total, los pluviómetros ubicados en Segovia capital han acumulado 37 litros por metro cuadrado desde el 21 de junio hasta el 22 de septiembre. Es un dato llamativo, ya que en tres meses apenas se ha recogido la misma cantidad de precipitación que en tan solo dos jornadas del pasado mes de abril. El observatorio meteorológico calcula que los días 21 y 25 de esta fecha se rozaron los 40 litros por metro cuadrado.

El comienzo de la época estival estuvo caracterizada por lluvias, ya que del 21 al 24 de junio se recogieron más de 12 milímetros por metro cúbico. Las estaciones de medición recopilaron tan solo el 7 de julio una veintena de litros por metro cuadrado, lo que supone más de la mitad de precipitación observada durante el verano. Esto ha sido la excepción, ya que Segovia ha encadenado semanas sin caer una gota. El periodo más amplio fue el del 13 de julio hasta el 10 de agosto, aunque también sobresale en el ranking de sequía el lapso temporal que va desde el 27 de agosto al 9 de septiembre.