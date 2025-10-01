El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un hombre se protege de la lluvia con su paraguas a finales de junio. Antonio de Torre

Solo un día de julio acumula el 55% de las precipitaciones registradas en todo el verano

La época estival ha tendido a la sequía en el territorio segoviano, con excepción del entorno de La Pinilla y algunos puntos del nordeste

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:44

El verano es la estación más seca del año en Segovia. Sin embargo, los valores de precipitación observados en la provincia a lo largo del ... último periodo estival advierten de una época con mayor sequía de lo habitual. En concreto, las lluvias han escaseado en gran medida en el sur, que ha sido la comarca más afectada. Tan solo hay puntuales excepciones en el entorno de la estación de esquí de La Pinilla y algunos puntos del nordeste, donde los litros arrojados se ajustan al promedio de la última década, de acuerdo con el balance elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  7. 7 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  8. 8

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  9. 9 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir Â«respeto, porque la gente va a trabajar con miedoÂ»Â 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Solo un día de julio acumula el 55% de las precipitaciones registradas en todo el verano

Solo un día de julio acumula el 55% de las precipitaciones registradas en todo el verano