Los embalses de Segovia acusan la escasez de lluvias que perdura desde el verano

Dos días de lluvia inapreciable en lo que va de otoño -entre el 27 y el 28 de septiembre cayeron 2 litros por metro cuadrado- ... más la escasez de precipitaciones que arrastra la provincia de Segovia de los meses de verano hace mella en los vasos de los pantanos. Los dos regulados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ven cómo va descendiendo poco a poco pero de forma constante el agua embalsada.

Los datos que ha dado a conocer este lunes el organismo estatal ponen de manifiesto los efectos de la sequía meteorológica. La semana comienza con los embalses segovianos al 46,5% entre los dos, cuando a mediados de septiembre estaban por encima del 52%. Linares del Arroyo, en el término de Maderuelo, se encuentra por debajo de la media de agua acumulada a estas alturas del calendario durante los últimos diez años. El pantano con mayor capacidad de la provincia estaba esta mañana al 43,5%. Ocho puntos menos en un mes.

Esto quiere decir que de los 54,4 hectómetros cúbicos que caben en su vaso a rebosar -54.400 millones de litros-, el embalse dispone en la actualidad de una reserva de 23,7 hectómetros. La media del último decenio en estos albores del nuevo año hidrológico, que empezó a correr el primer día de este octubre, se sitúa en 25,4 hectómetros cúbicos. La situación que presenta Linares del Arroyo también está por debajo de la que tenía un año atrás. Hace doce meses, acumulaba 24,7 hectómetros cúbicos, mil millones de litros más que ahora.

Por su parte, el Pontón Alto se acerca a la media de los últimos diez años, la cual baja las reservas hídricas a 4,7 hectómetros cúbicos. A día de hoy, el vaso contiene 5 hectómetros, 600 millones de litros menos que a estas alturas del curso en 2024.

En términos relativos, el pantano de la carretera de La Granja está casi al 69% de su capacidad total, que es de 7,3 hectómetros. Para que no pierda nivel demasiado rápido, el caudal que sale ha disminuido en las últimas horas a la mitad.