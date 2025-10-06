Las reservas del Duero están al 44,5% de su capacidad

Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 44,5% de su capacidad.

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.270,4 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 44,5% de su capacidad, más de seis puntos por encima de la media de la última década aunque por debajo de lo registrado hace un año.

La reserva de los embalses de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), Sistemas Esla y Órbigo, se encuentra al 36,2%, informa Ical. En Palencia (Camporredondo y Compuerto), el Sistema Carrión, está al 29,8%; mientras que los embalses del Sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), alcanzan el 55,3%.

En cuanto a Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza, está al 60%; y en Soria (Cuerda del Pozo), el Sistema Alto Duero, al 62,2%. Por lo que se refiere a Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, alcanza el 46,5%; y en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja, llega al 50,3%.

Por último, en Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes está al 52,7%; y el Sistema Águeda (Irueña y Águeda), al 38,2%.

