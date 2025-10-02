El año hidrológico comienza en el Duero con la reserva hídrica al 45%

Somos Campo Jueves, 2 de octubre 2025, 23:21 Comenta Compartir

El año hidrológico comenzó el 1 de octubre con los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) al 45,1% de su capacidad (1.286,9 hm³), un valor inferior al de hace doce meses, aunque se encuentra por encima de la media de los últimos veinte años.

En general, la campaña de riego se ha desarrollado con total normalidad en cuanto a las necesidades de agua, según la CHD. En este sentido, indica que la práctica totalidad de las Comunidades de Regantes «no ha agotado la dotación máxima que se había establecido, lo que permitirá atender las solicitudes de extensión de la campaña para cultivos que precisen un riego en las primeras semanas de octubre, como la remolacha o la colza».

La CHD informa de que el cierre del año hidrológico coincide con un alto volumen de reservas en los embalses, lo que constituye el mejor punto de partida de cara al próximo año, pendientes de la meteorología en los próximos meses. La climatología extremadamente seca y calurosa durante el verano y la prioritaria apuesta por el maíz como cultivo de referencia en gran parte de las zonas regables de la cuenca del Duero, de forma particular en la provincia de León, han provocado una situación desigual por sistemas en cuanto a consumos.

De esta forma, los sistemas Tuerto-Órbigo han superado el 80% de la dotación máxima asignada, lo que ha determinado que el embalse de Barrios de Luna acabe el año hidrológico en el entorno de los 73 hm³. Por su parte, el embalse de Riaño, al 40,7% de su capacidad, cierra la campaña de riego con más de 260 hm³, lo que significa 25 hm³ por encima de la media de los veinte últimos años y lejos de la dotación asignada dado el grado de modernización de las distintas comunidades de regantes. En el sistema Porma tampoco se han registrado incidencias reseñables mientras que en el embalse de Villameca, el año hidrológico se ha cerrado por debajo de la media de la serie histórica, en torno a los 3,5 hm³.

Por su parte, los embalses del sistema Carrión almacenan 49,7 hm³ finalizando la campaña por debajo del volumen del año pasado, aunque superior a los 40 hm³ que reflejan el valor de media de los últimos veinte años. Un dato positivo que se repite en el Pisuerga-Bajo Duero (177 hm³) con un registro que en los últimos años solamente se ha visto superado por los 195 hm³ que llegó a almacenar en la campaña de 2008.

Con una buena situación han finalizado también el sistema Arlanza (casi 59 hm³); el sistema Alto Duero, con el embalse de Cuerda del Pozo al 63% de su capacidad o el Tormes, con el embalse de Santa Teresa casi al 53,6%. de su capacidad.

