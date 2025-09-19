El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas toman el sol en el Pontón Alto esta semana. Antonio de Torre

Segovia se asoma al final del año hidrológico con las reservas de agua al 52%

El Pontón Alto y Linares del Arroyo están por debajo de los niveles que alcanzaban a estas alturas del calendario el año pasado

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:08

La provincia de Segovia se acerca al final del año hidrológico, que es el periodo que va del 1 de octubre de un año ... al 30 de septiembre del siguiente, con el abastecimiento de agua asegurado, aunque los vasos de los embalses empiezan a perder cota lentamente. A lo largo de las últimas semanas, las lluvias que fueron tan copiosas en los primeros meses de este 2025 prácticamente no han hecho acto de presencia en la mayoría del territorio, salvo algunos aguaceros aislados en zonas del sur. Esa escasez de precipitaciones empieza a hacer mella en los embalses. La tendencia descendente sitúa las reservas por debajo de periodos precedentes.

