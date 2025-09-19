Segovia se asoma al final del año hidrológico con las reservas de agua al 52%

La provincia de Segovia se acerca al final del año hidrológico, que es el periodo que va del 1 de octubre de un año ... al 30 de septiembre del siguiente, con el abastecimiento de agua asegurado, aunque los vasos de los embalses empiezan a perder cota lentamente. A lo largo de las últimas semanas, las lluvias que fueron tan copiosas en los primeros meses de este 2025 prácticamente no han hecho acto de presencia en la mayoría del territorio, salvo algunos aguaceros aislados en zonas del sur. Esa escasez de precipitaciones empieza a hacer mella en los embalses. La tendencia descendente sitúa las reservas por debajo de periodos precedentes.

Si se suman los datos de los dos embalses que regula la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), las reservas están rozando el 52%, aunque lentamente van disminuyendo. Esto supone que ambos cuentan ahora con 31,7 hectómetros cúbicos.

Si la comparación se hace con el curso pasado, a estas alturas del calendario Linares del Arroyo -el de mayor de los dos con 54,4 hectómetros cúbicos de capacidad total- se encuentra este miércoles al 48,3%. El organismo estatal regulador indica en su seguimiento en tiempo real que, en la actualidad, tiene embalsados 26,3 hectómetros cúbicos. Son casi tres menos que doce meses atrás y uno menos que la media de agua acumulada en estas fechas correspondiente a los útimos diez años.

Por su parte, el Pontón Alto, dentro del término de Palazuelos de Eresma y que surte a varios barrios de Segovia, también va perdiendo poco a poco nivel. Ahora está al 73,8%, según la información que va actualizando la confederación. De los 7,3 hectómetros cúbicos de agua embalsada que registra en el caso de estar a rebosar, ahora presenta 5,4.

En 2024, a dos semanas de pasar la página del ciclo y empezar un nuevo año hidrológico, las reservas eran de casi seis hectómetros cúbicos. Sin embargo, la situación actual sale ganando por escasa diferencia en la comparación con el decenio más reciente, cuya media ha sido de 5,1 hectómetros.