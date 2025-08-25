Los embalses del Duero se sitúan al 55,3% de su capacidad

E. N. Lunes, 25 de agosto 2025, 11:09 Comenta Compartir

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.578,6 hectómetros cúbicos, lo que supone el 55,3% de su capacidad, 7,4 puntos por encima de la media de la última década y 0,8 menos que hace un año, según los datos emitidos por la CHD y recogidos por Ical.

Por sistemas, el de León (Esla y Órbigo), que comprenden los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, están al 46,3% en su conjunto, mientras que en Palencia, el sistema Carrión, que incluye los embalses de Camporredondo y Compuerto, está al 43,5%, mientras que el Pisuerga se sitúa en el 66,3% de su capacidad.

En Burgos, el sistema Arlanzón se encuentran al 70,9% y en Soria, el embalse de la Cuerda del Pozo está al 72,2% de su capacidad. Por su parte, en Segovia, los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, del Sistema Riaza-Duratón y Cega Eresma-Adaja, están al 59,2%, y en Ávila, el Castro de las Cogotas cuenta con el 64,8% de su capacidad.

Finalmente, en la provincia de Salamanca, el sistema Tormes, que incluye el embalse de Santa Teresa, se sitúa con el 65,2% y el Águeda, que comprende los de Irueña y el que porta el mismo nombre que el río y el sistema, cuenta con el 44,1% de su capacidad.

