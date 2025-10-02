El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalación de las bombas para impulsar el agua hacia El Espinar desde el embalse de Puente Alta. E. N.
Provincia de Segovia

El Espinar prohíbe el riego total con agua de la red pública de abastecimiento

El Ayuntamiento del municipio segoviano emite un bando en el que justifica la medida en «la optimización de recursos» procedentes de Puente Alta

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:03

Los vecinos pertenecientes a los núcleos de población de El Espinar, San Rafael y La Estación tienen prohibido el riego total de sus jardines desde ... este viernes 3 de octubre. A través de un bando firmado por el alcalde de la localidad, Javier Figueredo, el Ayuntamiento ha comunicado esta medida que tiene como objetivo optimizar los recursos de agua embalsada en la presa de Puente Alta, en la entidad local menor de Revenga, desde donde se surte principalmente la red de agua pública del municipio tras el vaciado del embalse del Tejo.

