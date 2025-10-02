El Espinar prohíbe el riego total con agua de la red pública de abastecimiento

Los vecinos pertenecientes a los núcleos de población de El Espinar, San Rafael y La Estación tienen prohibido el riego total de sus jardines desde ... este viernes 3 de octubre. A través de un bando firmado por el alcalde de la localidad, Javier Figueredo, el Ayuntamiento ha comunicado esta medida que tiene como objetivo optimizar los recursos de agua embalsada en la presa de Puente Alta, en la entidad local menor de Revenga, desde donde se surte principalmente la red de agua pública del municipio tras el vaciado del embalse del Tejo.

«Actualmente, el abastecimiento mayoritario de agua se está realizando desde el sistema de Puente Alta, cuyas reservas también deben cubrir las necesidades de los municipios vecinos pertenecientes a la Mancomunidad de la Mujer Muerta y Segovia», arguye el escrito difundido por el Consistorio espinariego este jueves. La restricción responde a la necesidad de ahorrar, de no derrochar una gota para «evitar situaciones extremas en las que no pueda garantizarse el suministro para El Espinar y para el resto de municipios citados», continúa el aviso. Así, con estas razones por delante, el regidor justifica en el bando la adopción de «medidas eficaces que reduzcan notablemente los consumos».

La prohibición, cuya vigencia empezará este viernes, viene apoyada por lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, por el que se establece la prioridad en el uso del agua para abastecimiento urbano sobre cualquier otra utilización. También ampara la decisión la ordenanza municipal para el ahorro en el consumo hídrico.

De 451 a 600 euros de sanción

Por lo tanto, la población de El Espinar -a excepción de los vecinos que residen en Los Ángeles de San Rafael, que se abastecen de un embalse propio- va a tener prohibido el riego con agua procedente de la red de abastecimiento de jardines, huertos, piscinas y complejos deportivos públicos y privados.

Los representantes del Ayuntamiento esperan y piden la colaboración y solidaridad de todo el vecindario para la correcta gestión de un recurso que, dadas las circunstancias actuales, puede condicionar el suministro hasta el punto de no estar garantizado en un breve periodo de tiempo. Además, la Policía Local y los agentes forestales vigilarán el cumplimiento de esta medida y actuarán en consecuencia. Las sanciones para quienes se salten lo dictado en el bando van desde los 451 a los 600 euros.

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) comunicó la semana pasada la finalización de la última fase del vaciado de la presa del Tejo, que concluyó con el vaciado total de la infraestructura. Una vez realizada esta tarea, los técnicos trabajan ahora en un diagnóstico y revisión de la seguridad de la presa, que dará lugar a un documento técnico sobre su estado en las próximas semanas.

Preocupación vecinal

Actualmente, el bombeo desde el embalse de Puente Alta hasta la red de El Espinar está completamente operativo. La CHD aseguró que «se está colaborando estrechamente con los técnicos del Ayuntamiento y de la Mancomunidad de la Mujer Muerta para que el abastecimiento no presente incidencias».

Sin embargo, y a raíz de este último bando, la incertidumbre se ha vuelto a apoderar de los vecinos de El Espinar, que podrían sufrir restricciones de agua en sus hogares y negocios en los próximos meses. Fuentes del Consistorio aseguran no tener información alguna sobre los resultados del citado diagnóstico, pero son varias las opciones que se barajan, desde la reparación de las fugas existentes en la presa hasta la construcción de una nueva pantalla, algo que podría demorarse varios años.