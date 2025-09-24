Concluye con éxito el vaciado de la presa del Tejo en El Espinar

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha concluido la última fase del vaciado ... de la presa del Tejo, situada en el municipio de El Espinar. El proceso, que se ha llevado a cabo conforme al calendario establecido, ha culminado con éxito tras un minucioso trabajo técnico y ambiental, en «estrecha» coordinación con el Ayuntamiento de El Espinar y la Junta de Castilla y León.

Las labores, iniciadas el pasado 9 de septiembre, han permitido completar el vaciado total del embalse, incluyendo la retirada de agua residual por debajo del nivel del desagüe mediante el uso de bombas y mangueras. El proceso de vaciado se ha desarrollado en varias fases, diseñadas para garantizar la seguridad de las operaciones y minimizar el impacto ambiental. La operación se prolongó unos días más de lo previsto debido a la necesidad de reforzar la seguridad y el seguimiento ambiental, y asegurar que todas las tareas se realizaran con el máximo rigor. Entre las labores destacadas se encuentra la pesca de las especies presentes en el embalse, que ha permitido trasladar con éxito el 80% de los ejemplares a la presa de Vado de las Cabras. Esta operación no estuvo exento de dificultades, pues la forma del vaso del embalse y la acumulación de restos en el fondo ocasionaron enganches frecuentes en las redes de captura. No obstante, gracias a la coordinación entre la CHD y los técnicos de la Junta de Castilla y León, se logró cumplir con los objetivos establecidos, informan fuentes de la CHD, que no hace referencia al hallazgo de cadáveres de peces durante las tareas de pesca eléctrica para trasladar fauna piscícola al Vado de las Cabras.

Uno de los aspectos más relevantes de esta operación ha sido la garantía del abastecimiento de agua a la localidad de El Espinar. Desde el inicio del vaciado, la CHD ha trabajado en colaboración con el Ayuntamiento de El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerta para asegurar que el suministro de agua no se viera afectado. Actualmente, el bombeo desde el embalse de Puente Alta se encuentra completamente operativo, sin que se hayan registrado incidencias. Esta coordinación ha sido clave para mantener la normalidad en el suministro, un aspecto prioritario para el organismo de cuenca, que ha mantenido una comunicación constante con los responsables municipales durante todo el proceso, aseguran las mismas fuentes.

Paralelamente al vaciado, la CHD ha emprendido los trabajos de diagnóstico y revisión de la seguridad de la presa del Tejo, que culminarán en las próximas semanas con la elaboración de un documento técnico que ofrecerá un diagnóstico detallado sobre el estado de la infraestructura. Este informe será fundamental para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de la presa en el futuro.