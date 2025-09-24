El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El embalse, tras el vaciado. El Norte

Concluye con éxito el vaciado de la presa del Tejo en El Espinar

La CHD asegura que el bombeo desde el embalse de Puente Alta se encuentra completamente operativo, sin que se hayan registrado incidencias

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:46

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha concluido la última fase del vaciado ... de la presa del Tejo, situada en el municipio de El Espinar. El proceso, que se ha llevado a cabo conforme al calendario establecido, ha culminado con éxito tras un minucioso trabajo técnico y ambiental, en «estrecha» coordinación con el Ayuntamiento de El Espinar y la Junta de Castilla y León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  3. 3 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  4. 4

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  7. 7

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  8. 8

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  9. 9 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  10. 10

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Concluye con éxito el vaciado de la presa del Tejo en El Espinar

Concluye con éxito el vaciado de la presa del Tejo en El Espinar