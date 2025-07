Segovia deja el futuro de su ZBE en manos de los tribunales

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Segovia, cuya implantación definitiva estaba prevista para el próximo 1 de octubre, no tiene nuevos plazos ... para estar operativa en la ciudad tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declaraba nula la ordenanza municipal que debía regular su funcionamiento. Aunque tras conocer el fallo de los tribunales el pasado mes de mayo el gobierno municipal indicó que el retraso provocado por la decisión del TSJ sería de unos meses, el alcalde de Segovia, José Mazarías, sostuvo este jueves que la pelota ya no está en el tejado del Ayuntamiento de la capital.

Durante las últimas semanas, la solución a la nulidad de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Segovia pasaba por la inclusión de este área en el Plan de Movilidad de la ciudad. El actual, que data de 2008, no tiene mención alguna a una posible implantación de la ZBE, motivo por el cual el TSJ declaró que la normativa que la regulaba no era válida. Así, la solución parecía clara: actualizar el plan de movilidad o elaborar uno nuevo para que recogiese la Zona de Bajas Emisiones, un trámite en principio simple pero que requería poner en marcha un proceso administrativo que no es rápido. De ahí que se pensara que el retraso en implantar la ZBE fuera de tan solo unos meses.

Sin embargo, Mazarías dijo que será la justicia la encargada de establecer el momento en el que se podrán aplicar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones. «Tenemos que esperar a que dice sentencia. Teníamos varias fases previstas que hemos dejado de lado. Hasta que no sepamos cuando podremos retomar las fases no vamos a seguir», indicó. Sin concretar mucho más, aseguró que la demora puede ser duradera. «Pueden pasar meses y meses. A nosotros nos gustaría que fuera cuanto antes», subrayó.

La sentencia que espera el Consistorio segoviano no es relativa a la ZBE de la ciudad. El Ayuntamiento no presentó recurso al fallo del TSJ y por lo tanto no está pendiente de resolver aspecto alguno de su normativa. Sin embargo, en los últimos meses han sido varias las zonas de bajas emisiones previstas en todo el país que han sido tumbadas por los tribunales. De ahí que en el gobierno municipal esperen que a corto o medio plazo se produzca una decisión judicial que marque la hoja de ruta a seguir por todas las localidades de más de 50.000 habitantes que están obligadas a establecer esta zona con restricciones de vehículos en sus municipios.

Plan de Movilidad

Por lo tanto, Mazarías desvinculó la implantación de la ZBE en Segovia del nuevo Plan de Movilidad de la ciudad. «Va por su lado. Nosotros lo queremos llevar a cabo de forma urgente y sí que tendrá que considerar la definición de la Zona de Bajas Emisiones, pero serán los tribunales los que nos tendrán que decir si podemos seguir adelante o no».

El actual Plan de Movilidad de Segovia fue aprobado en 2008 y ha quedad totalmente desfasado en los últimos años. Por ello, el gobierno municipal incluyó una partida en los presupuestos de 2025 –tras el acuerdo con Ciudadanos– para contratar la asistencia técnica relativa a la formulación de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).