La sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones retrasará «varios meses» su implantación

«A toro pasado, es fácil averiguar los defectos y problemas». Con esa frase resumía el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, la ... posición del Ayuntamiento de Segovia frente a la anulación de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El alcalde de la ciudad, José Mazarías, confirma que acatarán la sentencia, lo que obligará a iniciar un procedimiento para la aprobación de una nueva normativa y supondrá un retraso de «varios meses» en su entrada en vigor.

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que invalida la ZBE de Segovia en sus términos actuales en respuesta a un recurso, fue notificado este mismo miércoles al Ayuntamiento. La noticia ha sido recibida con relativa sorpresa, pero descartan recurrir el auto judicial. Su consecuencia directa, «la cual vamos a aceptar evidentemente», sostuvo el regidor, es que el equipo de gobierno del Partido Popular tendrá que poner en marcha el engranaje para modificar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Segovia (PMUS). Solo así se podrá incluir en el citado planteamiento la previsión de la creación de un área delimitada en el casco histórico que restrinja el paso de los vehículos contaminantes, lo que se constituye como un requisito indispensable a la hora de validar la ordenanza, tal y como recoge la sentencia.

El objetivo es dotarse del presupuesto legal que faltaba en el actual reglamento, el cual habilitará al Consistorio como entidad responsable de aprobar y gestionar la ZBE. Será un proceso que durará «lo que los servicios técnicos tarden en hacer los cambios», sostuvo González-Salamanca. Tendrá que ser aprobada en el pleno municipal con el apoyo del resto de grupos políticos y, aunque por el momento no se conocen previsiones exactas, «nos gustaría que fuese en la sesión más próxima posible». «Mejor en el mes de junio que en septiembre», subraya.

«El gobierno ya está trabajando para la redacción del nuevo documento que probablemente podrá desarrollarse a lo largo del año que viene» José Mazarías Alcalde de Segovia

Una vez concluida esta fase, el Ayuntamiento de Segovia elaborará otra ordenanza reguladora de la ZBE -más bien, corregirá el documento- que se someterá nuevamente a aprobación por la corporación local. «El nuevo documento se aprobará en los mismos términos que el que está vigente, simplemente solventando el problema formal, no material», insiste el titular de Urbanismo. Los técnicos ya se han puesto manos a la obra para la redacción del reglamento, que «probablemente podrá desarrollarse a lo largo del año que viene», aclara Mazarías.

Sin plazos

Esto significa que el régimen de sanciones y las diferentes disposiciones generales del área de bajas emisiones no entrarán en vigor de forma plena el próximo 1 de octubre, tal y como estaba previsto. La declaración de la nulidad de la normativa por parte del TSJCyL alargará los plazos en gran medida, pues todas las fechas y fases que estaban contempladas en el programa de implantación «han quedado suspendidas». Sin embargo, González-Salamanca insiste en que, una vez resuelto este paréntesis judicial, «todo va a seguir exactamente igual porque la propia sentencia nos avala la gestión y el contenido» presente en la ordenanza.

Esto se debe a que, según remarcaron ambos representantes municipales, el fallo reconoce «el trabajo impecable que han realizado los técnicos» en cuanto a la tramitación, diseño y gestión de la Zona de Bajas Emisiones. «Es importante que hayan destacado que la implantación no afecta a al vida de las personas y que el ámbito es razonable», aclara el concejal de Urbanismo. Asimismo, confía en que esta demora que va a sufrir la puesta en marcha del proyecto no va a suponer la pérdida de la subvención europea. «En un primer estudio que hemos realizado entendemos que, al ser causa de fuerza mayor, no es algo que vaya a afectar, entre otras cosas porque todos los hitos requeridos los hemos cumplido rigurosamente: está en fecha y plazo», insiste.

Mazarías no ha ocultado su malestar con el anterior gobierno socialista, que «olvidó incluir» la propuesta de delimitación del tráfico en el recinto amurallado para reducir la contaminación en el Plan de Movilidad «antes de poner en marcha» el proyecto. Y también han puesto en el foco a la Asociación Liberum, entidad que presentó el recurso que ha supuesto la anulación de la ZBE, al considerar que se ha encargado de «rizar el rizo en busca de cualquier resquicio para anular los procesos de implantación, y lo han encontrado», resume el alcalde segoviano.