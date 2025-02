El alcalde confía en mantener la subvención de la Zona de Bajas Emisiones

El alcalde de Segovia, José Mazarías, confía en que el Ayuntamiento de la ciudad mantenga la subvención de 3,6 millones de euros de fondos ... europeos que le fue concedida en su día para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la capital segoviana. Tras el temor hecho público por el Partido Socialista de que en Segovia ocurra lo mismo que en Burgos (debe devolver parte del dinero), el regidor sostiene que son dos casos que no tienen nada que ver.

El regidor insiste una vez más en que el actual equipo de gobierno comenzó a trabajar en la implantación de la ZBE desde su primer día al frente del Ayuntamiento. «Estaba todo por hacer y con los plazos apremiando», dice. Aún así, saca pecho y subraya que están haciendo «las cosas bien» y recuerda que la ordenanza que regulará los accesos al recinto amurallado lleva en vigor desde el pasado 1 de enero, aunque no se prevé que las multas se empiecen a aplicar hasta octubre.

«Confiamos en que no tengamos que devolver la subvención y ni siquiera parte de ella», añade Mazarías, seguro de que el Ayuntamiento cuenta con la mayor parte del proyecto certificado y con las actas de recepción de los diferentes trabajos realizados. «Es lo que exigen», indica.

Reconoce que el Ministerio no ha contestado a la solicitud del Ayuntamiento de Segovia de una segunda prórroga para implantar la ZBE pero no por ello teme una devolución de la subvención. «El Gobierno tendrá que tener en cuenta que la mayoría de las ciudades están fuera de plazo. Salvo que a alguien se le pueda ocurrir que el Gobierno busca castigar a las administraciones locales en las que no gobierna, lo normal sería buscar una salida para la situación de estas ciudades», comenta. Por último, recuerda que la subvención procede de financiación europea «y el Gobierno de España solo gestiona» esos fondos.