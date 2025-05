El TSJ declara nula la Zona de Bajas Emisiones de Segovia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado la nulidad de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ... de Segovia, que fue aprobada en sesión plenaria por el Consistorio de la ciudad el 31 de mayo de 2024. La Sala de lo Contencioso Administrativo dictamina esta resolución al estimar un recurso interpuesto por la Asociación Liberum, un escrito que fue presentado en julio del año pasado.

La emisión de este fallo, que data del pasado día 16, echa por tierra las disposiciones generales y el régimen sancionador que rodean a la ZBE en la capital segoviana, cuya implantación plena iba a entrar en vigor precisamente el próximo 1 de octubre. «En virtud de esta estimación, se declara la nulidad de la ordenanza conforme a lo fundamentado en esta sentencia», recoge el auto judicial que ha sido compartido este mismo miércoles por la Asociación Liberum en redes sociales.

No obstante, el fallo sobre la Zona de Bajas Emisiones no es firme, ya que se puede recurrir ante la sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en el TSJCyL, o incluso elevarlo al Tribunal Supremo. El Ayuntamiento de Segovia todavía no ha informado sobre el procedimiento que va a seguir en este sentido.

La entidad que se ha encargado de recurrir la normativa ha manifestado su satisfacción al lograr una sentencia que reconoce su nulidad «de pleno derecho». «Gran noticia; vamos por las siguientes, pues como ya adelantamos con la nulidad de Badajoz, debería ser un efecto dominó», subraya. Con ello, se refiere a la paralización de la aplicación de la ZBE en la ciudad pacense tras la presentación de un recurso de características similares al de Segovia, lo que obligó al Ayuntamiento a replantear un nuevo calendario para volver a aprobar la norma.

La medida de restricción al tráfico afecta a 151 ciudades españolas, que debían tener la ZBE ya en marcha el 1 de enero de 2023, pero solo 14 cumplieron el plazo. Se trata de una obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes, la cual está recogida en la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética, entró en vigor en mayo de 2021 y que consiste en la ordenación de la circulación en áreas delimitadas para mejorar la calidad del aire y proteger la atmósfera.

La Asociación Liberum, que se constituyó en 2021 por un «grupo de mujeres del norte de España, en unión a trabajadores», se define como una entidad que carece de ánimo de lucro y tiene el propósito de restaurar «los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia». Es una organización que ha presentado recursos contra los toques de queda, la obligatoriedad de las mascarillas o el pasaporte covid. Años después, dirigió sus esfuerzos a conseguir la nulidad de algunas normas de ZBE de toda España. También se ha personado en causas como el caso Koldo, el de Begoña Gómez o el del hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.