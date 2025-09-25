El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Representantes institucionales y alumnos en la presentación de este miércoles de la Agenda Urbana 2030 de Segovia. Antonio de Torre

Segovia ambiciona ser una ciudad 'de quince minutos' antes de 2028

El llegar a pie o en transporte público a cualquier punto de la capital en un cuarto de hora es una de las 150 propuestas de la Agenda Urbana 2030

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:23

«El futuro de nuestra ciudad». Así compendia el alcalde de Segovia, José Mazarías, lo que significa el desarrollo de los diez retos, 73 ... líneas de actuación y 150 medidas concretas de los que consta el documento de la Agenda Urbana 2030 con el que el Ayuntamiento pretende «fijar y aumentar población». La profusa estrategia presentada este miércoles ante representantes de algunas instituciones y entidades, pero sobre todo ante alumnos de Secundaria y Bachillerato pone uno de los focos precisamente en los jóvenes, como ha hecho hincapié el regidor. La generación de expectativas para que no se vayan fuera a estudiar o trabajar es una de las inspiraciones de este programa ambicioso y extenso que tiene tres horizontes temporales: el corto plazo, que emplaza su ejecución a la actual legislatura hasta 2027; el medio, que mira hacia 2028-2029, y el largo, que se alarga hasta 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  2. 2 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  3. 3

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  4. 4

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  5. 5 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  6. 6 Muere Mariví Fernández, periodista que trabajó durante años con María Teresa Campos
  7. 7 Las dos zonas de Castilla y León que se congelan con temperaturas bajo cero
  8. 8 Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo
  9. 9 Segundo premio de la Bonoloto en una semana en la misma administración de Parquesol
  10. 10 Herido un motorista de 26 años en una colisión con un coche en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia ambiciona ser una ciudad 'de quince minutos' antes de 2028

Segovia ambiciona ser una ciudad &#039;de quince minutos&#039; antes de 2028