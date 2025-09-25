Segovia ambiciona ser una ciudad 'de quince minutos' antes de 2028

«El futuro de nuestra ciudad». Así compendia el alcalde de Segovia, José Mazarías, lo que significa el desarrollo de los diez retos, 73 ... líneas de actuación y 150 medidas concretas de los que consta el documento de la Agenda Urbana 2030 con el que el Ayuntamiento pretende «fijar y aumentar población». La profusa estrategia presentada este miércoles ante representantes de algunas instituciones y entidades, pero sobre todo ante alumnos de Secundaria y Bachillerato pone uno de los focos precisamente en los jóvenes, como ha hecho hincapié el regidor. La generación de expectativas para que no se vayan fuera a estudiar o trabajar es una de las inspiraciones de este programa ambicioso y extenso que tiene tres horizontes temporales: el corto plazo, que emplaza su ejecución a la actual legislatura hasta 2027; el medio, que mira hacia 2028-2029, y el largo, que se alarga hasta 2030.

Uno de esos diez retos vertebradores que se articulan en su definición como razones para atraer y fijar población es el de la movilidad urbana sostenible. Y dentro de las actuaciones que prevé la Agenda 2030 elaborada está la de conseguir que Segovia se convierta en una «ciudad de quince minutos».

¿Qué quiere decir este concepto? El propio documento aclara la finalidad, que no es otra que «se pueda acceder a cualquier punto» de la capital en un cuarto de hora, ya sea yendo a pie, en transporte urbano o en vehículos personales como la bicicleta o el patinete. A mayores, en esa apuesta por la prioridad de los viandantes frente al tráfico rodado, contempla posibles actuaciones que lleven a conseguir ese logro como el desarrollo de itinerarios peatonales accesibles. Este es uno de los 55 proyectos de la Agenda Urbana 2030 presentada este miércoles concebidos a medio plazo. Es decir, la voluntad plasmada en la estrategia es que estén listos y en funcionamiento de aquí a unos tres años.

La movilidad es uno de los quebraderos de cabeza de los segovianos, como demuestran las quejas, las polémicas y los debates que suscita a menudo: que si el transporte urbano no es el que merecen los usuarios, que si faltan frecuencias, que si los autobuses se han quedado anticuados, la falta de aparcamientos, el mal estado de vías urbanas, que si se ha de restringir el paso de vehículos por determinados puntos de la capital, que la estación de Ezequiel González se ha quedado pequeña... además de los tiras y aflojas entre partidarios y detractores de la peatonalización de calles en el recinto amurallado.

10 retos que se articulan como ejes y razones para aumentar población, que es el objetivo que se marca la Agenda Urbana 2030 de Segovia a través de 73 líneas de actuación.

Esa Segovia del futuro que vislumbra el documento cocinado en los fogones de la Concejalía de Hacienda y Fondos Europeos que dirige Rosalía Serrano, a la sazón primera teniente de alcalde y «artífice» de los planes que dibujan la ciudad que anhela el actual equipo de gobierno del Partido Popular (PP), asume el reto de la movilidad urbana sostenible a partir de una premisa que se alinea con lo que dictaminan las Agendas Urbanas de España y de la Unión Europea en sintonía con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Es la de «reducir la necesidad de los desplazamientos en vehículo privado facilitando el uso del transporte público, compartido y de medios no motorizados». De ahí la aspiración de ser una ciudad «de quince minutos».

Este eje también incluye la creación de un intercambiador intermodal vinculado a la mejora y ampliación de la estación de autobuses. Pero esta medida se ve a largo plazo. El horizonte de 2028 es el que maneja la estrategia para la consolidación y la continuidad de tejer una red de vías peatonales o ciclables tanto dentro de la ciudad como en su conexión con el entorno, los municipios vecinos del alfoz y con la estación del AVE.

Las actuaciones que se contemplan se centran en la construcción de dos viales. Uno es el interurbano y el carril bici que va desde la rotonda del Pastor hasta la del paseo Campos de Castilla que enlaza la ciudad con Guiomar, y el otro es el del Carrascalejo. Además, también está previsto hacer un recorrido para transitar el bicicleta por el cinturón verde de Segovia.

Viviendas asequibles

Asimismo, a medio plazo, la Agenda Urbana aboga por fomentar el transporte metropolitano mediante el aumento de los servicios a las localidades cercanas con el objetivo de reducir la entrada de vehículos en el casco urbano de la capital. Para ello, el Ayuntamiento necesita coordinarse con la Junta de Castilla y León.

José Mazarías ha puesto otro de los grandes focos en la consecución de una Segovia donde la vivienda sea asequible. Y de nuevo se fija en los jóvenes para que sean los que se beneficien de las medidas ideadas para este reto.

¿Qué propone el documento en este apartado? Hay diez actuaciones de las 150 contenidas en la Agenda Urbana 2030. De cara a la contención de precios, primero conviene hacer un diagnóstico. Para ello, y dentro del margen de menos de dos años que le queda a esta legislatura, se plantea hacer un censo de vivienda vacía o desocupada. En la misma línea, otra de las pretensiones del Ayuntamiento es la de elaborar un estudio que analice el esfuerzo económico que hacen las familias para adquirir una casa o para vivir de alquiler.

73 líneas de actuación contempladas en los diez retos de los que consta la Agenda Urbana 2030 de Segovia con el objetivo de fijar y aumentar población.

La propia concejala de Hacienda y Fondos Europeos anunció recientemente la creación de una Oficina Municipal de Vivienda que sirva para que los ciudadanos conozcan «con rigor técnico y jurídico» las posibilidades que ofrecen las administraciones públicas para hacerse en propiedad en régimen de arrendamiento con una vivienda, así como la rehabilitación de edificios, siempre bajo el criterio de la eficiencia energética.

Serrano ha especificado que «en los próximos meses» se va llevar a cabo un estudio sobre la capital y el alfoz y las necesidades inmobiliarias que se detectan. La previsión que maneja la primera teniente de alcalde es que los resultados puedan estar disponibles a principios del año que viene.

Industrialización e innovación

Por su parte, José Mazarías ha incidido ante los jóvenes que han asistido a la presentación del documento estratégico en que buena parte de los planes para promover el acceso a viviendas dignas a unos precios asequibles en la ciudad están dirigidos precisamente a ellos, «para que apuesten por Segovia para llevar a cabo su proyecto de vida». Algunas de las medidas ya están en curso, como la construcción de 93 pisos en una parcela junto al edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la zona de la plaza de toros. También están en marcha programas de alojamientos intergeneracionales.

Precisamente, la Agenda Urbana 2030 asume como reto la «construcción de comunidad» para justificar la apuesta por quedarse en Segovia. Dentro de este capítulo, con vistas al año 2028 aproximadamente, el Consistorio quiere tener listo un plan municipal contra la soledad no deseada.

150 medidas contempladas en las 73 líneas de actuación planificadas para llevar a buen puerto los diez retos de la Agenda Urbana 2030 de Segovia.

El resto de desafíos que se articulan como ejes sobre los que giran las 73 líneas de actuación encaminan sus pasos a ensalzar el entorno y el patrimonio; a valorar la escala humana y la calidad ambiental de la ciudad; a fomentar su capacidad de resiliencia frente a catástrofes derivadas del cambio climático, como por ejemplo inundaciones, o a apuntalar el compromiso sostenible mediante la economía circular, el impulso a las energías renovables o a través del avances en la gestión del ciclo del agua. Aquí tienen cabida la construcción de un embalse en el Ciguiñuela y las mejoras en la presa de Puente Alta en cuanto a eficiencia, digitalización y gobierno de los órganos de desagüe y sistema de auscultación, así como de las instalaciones anejas.

El trabajo y el emprendimiento concentran otro de los retos en el que se proponen como algunos de los principales motores la instauración de un plan de renovación plurianual de los polígonos industriales para impulsar su actividad, ya en curso, cuya culminación se prevé a medio plazo, o el desarrollo de un centro logístico y un puerto seco, aunque la ubicación de Prado del Hoyo se ha quedado obsoleta ante la preferencia por La Costanilla para llevar a cabo estas infraestructuras de industrialización.

Completan el decálogo de desafíos la apuesta por una Segovia innovadora mediante acciones que buscan la colaboración entre el sector público y el empresarial y que se concretan, por ejemplo, en la puesta a disposición de la iniciativa privada del Centro de Innovación y Desarrollo Económico (CIDE), que también alberga servicios y departamentos de áreas de la administración municipal; y el reto del fomento de la participación urbana a través de, entre otras iniciativas, la constitución de grupos interdepartamentales, la elaboración de un plan específico de gobernanza o el fortalecimiento del tejido asociativo y comunitario local gracias a la facilitación de recursos, tanto económicos como tecnológicos, formativos, operativos y humanos.