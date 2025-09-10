El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un coche busca aparcamiento en la plaza de Día Sanz, en el barrio de El Salvador. Antonio de Torre

Aparcar en Segovia, barrio a barrio: vecinos piden extender la ORA y priorizar a los residentes

La supresión de plazas de aparcamiento en Nueva Segovia reabre el debate sobre el estacionamiento en los barrios

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:28

El proyecto 'Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad', que financiado con fondos de la Unión Europea promueve, entre otras actuaciones, la renaturalización de cuatro plazas ... en el barrio de Nueva Segovia (Tirso de Molina, Fernando de Rojas, Bécquer y Calderón de la Barca), con la consiguiente supresión de estacionamientos, está siendo objeto de una gran polémica ciudadana. El comienzo de las obras, el pasado 1 de septiembre, ha disparado los temores del vecindario, que lamenta la eliminación de 200 aparcamientos (113 según el Ayuntamiento). El conflicto, azuzado por Vox, ha reabierto el debate sobre la gestión del aparcamiento en los barrios de Segovia, problema que afecta de manera desigual pero generalizada a toda la ciudad. Los representantes vecinales del resto de los barrios de la capital se pronuncian el respecto, hablan de los problemas detectados y de las soluciones a adoptar. Eso sí, no quieren ni pensar que lo de Nueva Segovia les hubiera ocurrido a ellos.

